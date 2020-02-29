Серия А. Кетчуп и коронавирус выводят Лацио на первое место

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Болонья" 2:0

Голы: Луис Альберто 18, Корреа 21

"Лацио": Стракоша, Патрик, Луис Фелипе, Раду, Лаццари, Лейва, Милинкович-Савич, Луис Альберто (Пароло 61), Хони, Иммобиле (Кайседо 84), Корреа (Катальди 75)

"Болонья": Скорупски, Томиясу, Бани, Данило (Сков-Ольсен 71), Денсвил, Поли, Схутен (Сансоне 58), Орсолини (Сантандер 59), Сориано, Барроу, Паласио

Предупреждения: Раду 83 - Бани 4, Схутен 11, Данило 54, Сантандер 64

Голы - как кетчуп. Когда удаётся выдавить - все течет наружу. Это относится и к "Лацио". Только замените слово "голы" словом "победы". Симоне Индзаги заявил, что за 2.5 месяца возле вершины его подопечные привыкли к давлению. Похоже, привыкли и к победам. Ныне они даются легче, чем обычно. Банальнее. Такие победы - специализация "Ювентуса". Потерявшего первое место в лиге не только из-за коронавируса, перенесшего его матч против "Интера" с воскресенья на май. Но и из-за настойчивости "Лацио".

"Болонья" уже побеждала "Рому" (на "Олимпико") и "Аталанту", не проиграла "Лацио" в первом круге. Команда любимца болельщиков "орлов" Синиши Михайловича не проиграла матч по ударам по воротам и выиграла его по владению мячом. При счете 0:1 Сориано в упор не переиграл Стракошу. При счете 0:2 Орсолини и Барроу неплохо стреляли из-за пределов штрафной, а гол Денсвила был отменен после его касания рукой. Однако "Лацио" в последнее время слишком силён. Он пережил эти моменты и нашел свои голы.

Уже в дебюте матча Иммобиле чуть не попал. Он же вывел Корреа один-на-один. Здесь Скорупски спас. Но после перехвата Корреа, паса Иммобиле слева и удара Луиса Альберто с 17-ти метров пропустил. А вскоре практически хромавший на поле испанец отдал в штрафную Корреа, и аргентинец не лучшим ударом, но забил свой первый гол со второго ноября. Далее же Иммобиле пробил неточно при выходе один-на-один. Гостям не помогли ни владение мячом во втором тайме, ни гол Томиясу (офсайд автора ассиста Паласио).

11 побед и две ничьи - таков домашний улов "Лацио" в последних 13-ти матчах. Неясно, как его можно победить на "Олимпико". Для "Болоньи" такое задание уж точно непосильно. А на первом месте "орлы" не были со времен Скудетто 20 лет назад. И сдвинуть их с вершины будет непросто.