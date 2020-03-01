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Маротта: Есть риск, что нынешний сезон Серии А вообще не будет доигран

Италия
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Директор "Интера" прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Маротта: Есть риск, что нынешний сезон Серии А вообще не будет доигран
Новина українською

Директор "Интера" Беппе Маротта опасается, что нынешний сезон Серии А может быть не доигран из-за потенциальной эпидемии коронавируса.

"В четверг Серия А приняла решение провести матчи "повышенного риска" за закрытыми дверями. В пятницу министр спорта Винченцо Спадафора настоятельно рекомендовал их отменить и президент Лиги Паоло Даль Пино принимает такое решение ни с кем не посоветовавшись.

Интер инициировал встречу представителей всех клубов Серии А в воскресенье для того, чтобы найти решение. Играть без зрителей — не самый лучший вариант. Переносить матчи — тоже, потому что из-за плотного календаря не остается времени для отложенных поединков.

Если Интер пройдет до конца во всех турнирах, то уже отложенные два матча нам придется играть после того, как закончится клубный сезон. А ведь потом начнется подготовка сборных к Евро-2020. И ведь никто не гарантирует, что это были последние переносы. В такой ситуации есть большой риск, что нынешний сезон в Серии А вообще не будет доигран", – цитирует Маротту ANSA.

Из-за коронавируса в последних двух турах Серии А были отложены 9 поединков.

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В статье: Джузеппе Маротта Интер (Милан)
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