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Гасперини: Видел правильное отношение Малиновского. Руслан был хорош

Италия
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Наставник "Аталанты" лестно отозвался о Руслане после матча с "Лечче"

Гасперини: Видел правильное отношение Малиновского. Руслан был хорош
Новина українською

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини поделился мыслями после разгромной победы над "Лечче" в матче 26-го тура Серии А.

"Малиновский и Муриэль были хороши, потому что даже когда я ставлю таких игроков, как Иличич и Гомес, есть те, кто желает выйти и показать себя. Видел правильное отношение Руслана.

Они сыграли идеально, таков наш менталитет", – рассказал Джан Пьеро Гасперини.

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Серия А Руслан Малиновский Лечче
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Источник:
Sos Fanta
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