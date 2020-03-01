Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гасперини: Видел правильное отношение Малиновского. Руслан был хорош
Наставник "Аталанты" лестно отозвался о Руслане после матча с "Лечче"
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини поделился мыслями после разгромной победы над "Лечче" в матче 26-го тура Серии А.
"Малиновский и Муриэль были хороши, потому что даже когда я ставлю таких игроков, как Иличич и Гомес, есть те, кто желает выйти и показать себя. Видел правильное отношение Руслана.
Они сыграли идеально, таков наш менталитет", – рассказал Джан Пьеро Гасперини.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Sos Fanta
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...