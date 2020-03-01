Гасперини: Видел правильное отношение Малиновского. Руслан был хорош

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини поделился мыслями после разгромной победы над "Лечче" в матче 26-го тура Серии А.

"Малиновский и Муриэль были хороши, потому что даже когда я ставлю таких игроков, как Иличич и Гомес, есть те, кто желает выйти и показать себя. Видел правильное отношение Руслана.

Они сыграли идеально, таков наш менталитет", – рассказал Джан Пьеро Гасперини.