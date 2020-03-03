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СМИ: Чемпионат Италии может быть на месяц приостановлен

Италия
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Идут по пути Швейцарии

СМИ: Чемпионат Италии может быть на месяц приостановлен
UA-Футбол
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Разбушевавшийся в Италии коронавирус может привести к временной приостановке футбольного чемпионата. Речь идет об одном месяце. Об этом сообщает новостное агенство ANSA.

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Более того, речь идет о всех спортивных мероприятиях по всей территории страны. Научное сообщество рекомендует итальянскому правительству ограничить посещение спортивных мероприятий на один месяц. Это может привести либо к полной приостановке чемпионата, либо к проведению всех матчей без зрителей.

Матчи Серии А уже несколько туров подряд переносятся. В других странах, например в Швейцарии, местный чемпионат поставлен на паузу до конца марта.

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Ситуация в Италии и правда не лучшая - всего зафиксирован 2263 случая заболевания коронавирусом.

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В статье: Серия А коронавирус
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