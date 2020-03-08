Серия А. Хаотичный Милан проигрывает, аутсайдеры побеждают

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Дженоа" 1:2

Голы: Ибрагимович 76 - Пандев 7, Кассата 41

"Милан": Бегович, Конти (Калабрия 90+2), Габбия, А. Романьоли, Эрнандес, Кесси, Беннасер, Кастильехо, Чалханоглу (Бонавентура 56), Ребич (Леау 57), Ибрагимович

"Дженоа": Перин, Ромеро, Сумаро, Мазьелло, Бираски, Шоне (Стураро 57), Кассата, Бехрами (Ягелло 62), Кришито, Санабрия, Пандев (Пинамонти 79)

В отличие от хаоса в Парме, матчи в Милане и Генуе уже начались вовремя. И были более близкими к футболу. "Милан" растерял эффект Златана, добыв лишь одну победу в последних пяти матчах. Да еще и попал в административный хаос. Звонимир Бобан был уволен за открытую критику своего босса Ивана Газидиса и в ответ сравнил стиль управления клубом с Северной Кореей. Паоло Мальдини и Рикки Массара отсутствовали на матче из-за "болезней". В "Дженоа" же гораздо спокойнее. В предыдущих пяти турах она проиграла лишь однажды. Не проиграла "Аталанте" в гостях, чуть не вырвала ничью у "Лацио". И разница в желании и уверенности команд была заметна.

Первый тайм был весьма живым, быстрым, с 20-ю ударами по воротам. "Милан" владел мячом 62 процента времени, но и "Дженоа" не боялась атаковать. Санабрия начал отбором на своем правом фланге у слишком слабого Эрнандеса и точным прострелом на Пандева. Затем Горан не попал, а удар Антонио издали Бегович отбил неуклюже, по-волейбольному. После этого Ибрагимович обязан был забивать головой в упор, а Чалханоглу - с отличного паса шведа вразрез. Однако Перин дважды спас. А ближе к концовке тайма "Милан" потух. И позволил Бираски прострелить с того же фланга Эрнандеса, Шоне - переправить пяткой далее (похоже, он пытался пробить), а Кассате - замкнуть.

Второй тайм был несколько иным. "Дженоа" отошла в оборону, замедляла темп, редко атаковала. И предоставила "Милану" право биться головой об стену. "Россонери" вертелись возле штрафной Перина, но не достигли темпа первого тайма, не были способны обострить. Явно неточный удар Ибрагимовича через себя ножницами был наиболее запоминающимся событием в третьей четверти матча. И замены Стефано Пиоли по позиции ожидаемо ничем не помогли. "Милан" выглядел растерянным. Даже в такой ситуации ему удалось найти гол престижа. Златан четко добил после удара Бонавентуры в защитника. Но и после этого разве что Ибра чуть не попал головой.

Во время матча болельщики "Милана" на форумах саркастично желали, чтобы этот сезон был поскорее прерван. И их можно понять.

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Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Сампдория" - "Эллас Верона" 2:1

Голы: Квальярелла 76, 86 (пен.) - Аудеро 32 (автогол)

"Сампдория": Аудеро, Берешински, Тонелли, Йошида, Ауджелло, Депаоли, Виейра (Линетти 62), Экдаль, Янкто, Габбьядини (Бонаццоли 62), Квальярелла (Торсби 90)

"Эллас Верона": Сильвестри, Ррахмани, Давидович, Гюнтер, Аджапонг, Амрабат (Сальседо 87), Пессина, Лазович, Верре (Баду 72), Дзакканьи, Ди Кармине (Паццини 80)

Предупреждения: Виейра 39, Тонелли 70, Янкто 79, Линетти 90+5 - Ди Кармине 47, Баду 77, Давидович 85

"Верона" в последнее время выглядит весьма солидно. Не проигрывала в последних девяти матчах, переиграла "Ювентус". А аутсайдеров переигрывала в одни ворота. "Сампдория" - также аутсайдер, шла 17-ой. И поначалу также проигрывала. В первом тайме веронцы нанесли три удара по воротам. Но все были опасными. Дважды спас Аудеро, Дзакканьи в упор замкнул заброс Лазовича. Зато во втором тайме гостей оставили без ударов в створ. Сильвестри пришлось переводить удар головой Депаоли в перекладину. Квальярелла четко замкнул прострел Депаоли. И реализовал пенальти, назначенный за отмашку Давидовича локтем от Экдаля.

"Эллас", как и "Парма" и "Милан", отказывается закрепляться на шестом месте. Он начинал матч вместе с "крестоносцами" шестым по потерянным очкам, но ныне опустился на седьмое. А "Сампдория" общими усилиями с "Дженоа" опустила "Лечче" в зону вылета. Для подопечных Клаудио Раньери, пропустивших четыре-пять мячей в трех из пяти предыдущих матчей, эта победа весьма важна. Тем более, что она волевая.