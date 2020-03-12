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Ругани: Хочу всех успокоить – я в порядке. Этот вирус не выбирает, кого заразить, а кого нет
Даниэле подхватил коронавирус
У защитника "Ювентуса" Даниэля Ругани вчера был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила официальная пресс-служба туринского клуба. По их информации, футболист, в соответствии со всеми правилами будет изолирован.
Также ведется перепись всех людей, с которыми он контактировал в последнее время. Сам защитник сделал официальное заявление в своем Твиттере:
"Вы прочли новости: поэтому, хочу успокоить всех, кто беспокоится обо мне, я в порядке. Призываю всех уважать элементарные правила, ведь этот вирус не выбирает, кого заразить, а кого нет. Давайте сделаем это для самих себя, близких и тех, кто нас окружает".