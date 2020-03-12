Роналду не вернулся в Турин из-за коронавируса и остался с перенесшей инсульт матерью на Мадейре

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду пока не присоединился к тренировочному процессу основной команды, об этом сообщила пресс-служба "бьянконери".

"Роналду остался на Мадейре в ожидании новых новостей, которые связаны с текущей чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения".

Португалец на время месячной приостановки Серии А улетел на родину из-за инсульта матери Долореш. Он уже отправлялся к ней 3 марта и провел на острове день, после чего вернулся к тренировкам. Вчера, 11 марта, стало известно, что защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани заболел коронавирусом.