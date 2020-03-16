Аталанта выкупит контракт Пашалича, который уже два года играет у них в аренде

Этим летом "Аталанта" выкупит у "Челси" контракт Марио Пашалича. Об этом передает La Gazzetta dello Sport.

Полузащитник вот уже второй год выступает за клуб из Бергамо в качестве арендованного игрока. Итальянцы ценят его заслуги и приняли решение о полноценном трансфере.

Марио будет предложен пятилетний контракт, с достаточно неплохими финансовыми условиями. Лондонский клуб за переход Пашалича получит порядка 15 миллионов евро.

В этом сезоне хорват успел провести 32 матча, в которых сделал 14 результативных действий.