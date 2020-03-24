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Клюйверт рассказал, как изменился его стиль игры под руководством Фонсеки

Италия
(1 голосов)

Пока что полузащитнику все нравится

Клюйверт рассказал, как изменился его стиль игры под руководством Фонсеки
UA-Футбол
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Вингер "Ромы" Джастин Клюйверт рассказал о том, как изменился его стиль игры под руководством Паулу Фонсеки.

"Сейчас мне нравится играть на новой позиции, в новой роли. На данный момент мне поручены совсем другие функции, раньше все было иначе.

Я играю десятку и сейчас гораздо лучше понимаю требования тренера. В Голландии я играл очень открыто и из-за этого иногда терял мяч", - приводит слова Клюйверта Fox Sport.

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Клюйверт летом 2018-го перешел в "Рому". В текущем сезоне, за 18 сыгранных матчей, он совершил шесть результативных действий.

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В статье: Рома (Рим) Джастин Клюйверт
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