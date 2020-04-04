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Милан рассматривают кандидатуру Спаллетти
Лучано может вернуться в Милан, но уже в другой клуб
"Милан" рассматривает кандидатуру Лучано Спаллетти на пост главного тренера команды, сообщает Corriere dello Sport.
61-летний специалист может возглавить команду перед началом следующего сезона.
В настоящий момент наставник команды является Стефано Пиоли. Его контракт с "россонери" рассчитан до 2021 года.
Напомним, последним клубом Спаллетти был "Интер", в котором он работал с 2017 по 2019 год.
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