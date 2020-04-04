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Милан рассматривают кандидатуру Спаллетти

Италия
(1 голосов)

Лучано может вернуться в Милан, но уже в другой клуб

Милан рассматривают кандидатуру Спаллетти
Новина українською

"Милан" рассматривает кандидатуру Лучано Спаллетти на пост главного тренера команды, сообщает Corriere dello Sport.

61-летний специалист может возглавить команду перед началом следующего сезона.

В настоящий момент наставник команды является Стефано Пиоли. Его контракт с "россонери" рассчитан до 2021 года.

Напомним, последним клубом Спаллетти был "Интер", в котором он работал с 2017 по 2019 год.

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В статье: Лучано Спаллетти Милан (Италия)
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