Милан рассматривают кандидатуру Спаллетти

"Милан" рассматривает кандидатуру Лучано Спаллетти на пост главного тренера команды, сообщает Corriere dello Sport.

61-летний специалист может возглавить команду перед началом следующего сезона.

В настоящий момент наставник команды является Стефано Пиоли. Его контракт с "россонери" рассчитан до 2021 года.

Напомним, последним клубом Спаллетти был "Интер", в котором он работал с 2017 по 2019 год.