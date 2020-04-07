Италия
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Марчелло Липпи уверен, что Каннаваро готов к работе в Серии А
Наставник хвалит своего экс-подопечного
Экс-тренер сборной Италии и ряда итальянских клубов Марчелло Липпи высказался о перспективах своего экс-подопечного ФАбио Каннаваро.
"Он готов работать в Серии А. Уверен, что он давно к этому готов. У него уже есть опыт и мудрость, а также он умеет работать с командой", - цитирует Липпи Gazzetta dello Sport.
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Ранее Каннаваро говорил, что мечтает возглавить сборную Италии.
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