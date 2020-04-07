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Марчелло Липпи уверен, что Каннаваро готов к работе в Серии А

Италия
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Наставник хвалит своего экс-подопечного

Марчелло Липпи уверен, что Каннаваро готов к работе в Серии А
UA-Футбол
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Экс-тренер сборной Италии и ряда итальянских клубов Марчелло Липпи высказался о перспективах своего экс-подопечного ФАбио Каннаваро.

"Он готов работать в Серии А. Уверен, что он давно к этому готов. У него уже есть опыт и мудрость, а также он умеет работать с командой", - цитирует Липпи Gazzetta dello Sport.

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Ранее Каннаваро говорил, что мечтает возглавить сборную Италии.

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В статье: Марчелло Липпи Фабио Каннаваро Серия А
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