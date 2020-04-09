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Усман Дембеле может продолжить карьеру в одном из грандов Серии А
Нужно ли каталонцам избавиться от француза?
Постоянно травмированный Усман Дембеле может летом покинуть "Барселону". По данным La Gazzetta dello Sport, он может продолжить карьеру в Серии А.
Первый вариант - миланский "Интер". Руководство каталонцев, чтобы снизить цену на Лаутаро Мартинеса, может включить его в сделку по переходу аргентинца.
Также в услугах француза заинтересован "Ювентус". Дембеле может заменить в команде Дибалу, будущее которого остается неопределенным.
В текущем сезоне Усман успел провести лишь пять матчей, после чего дважды получал травмы.