Усман Дембеле может продолжить карьеру в одном из грандов Серии А

Постоянно травмированный Усман Дембеле может летом покинуть "Барселону". По данным La Gazzetta dello Sport, он может продолжить карьеру в Серии А.

Первый вариант - миланский "Интер". Руководство каталонцев, чтобы снизить цену на Лаутаро Мартинеса, может включить его в сделку по переходу аргентинца.

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Также в услугах француза заинтересован "Ювентус". Дембеле может заменить в команде Дибалу, будущее которого остается неопределенным.

В текущем сезоне Усман успел провести лишь пять матчей, после чего дважды получал травмы.