Рома вступает в переговоры с Педро

Итальянская "Рома" намерена этим летом подписать испанца Педро.

По данным The Mirror, он в ближайшее время вступят с форвардом в переговоры. Для него приготовлен контракт на несколько лет, с зарплатой в 3 миллиона фунтов в год.

Текущим летом у игрока заканчивается контракт с "Челси". Педро несколько раз намекал, что готов остаться в команде, но новое соглашение ему предложено не было.

Читайте также Челси попытается летом избавиться от четырех футболистов

Отметим, что за четыре сезона в "Челси", Педро провел 201 матч и забил 43 гола.