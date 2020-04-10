  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Рома вступает в переговоры с Педро
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рома вступает в переговоры с Педро

Италия
(1 голосов)

И даже готовит заманчивый контракт

Рома вступает в переговоры с Педро
UA-Футбол
Новина українською

Итальянская "Рома" намерена этим летом подписать испанца Педро.

По данным The Mirror, он в ближайшее время вступят с форвардом в переговоры. Для него приготовлен контракт на несколько лет, с зарплатой в 3 миллиона фунтов в год.

Текущим летом у игрока заканчивается контракт с "Челси". Педро несколько раз намекал, что готов остаться в команде, но новое соглашение ему предложено не было.

Читайте такжеЧелси попытается летом избавиться от четырех футболистов

Отметим, что за четыре сезона в "Челси", Педро провел 201 матч и забил 43 гола.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Рома (Рим) Педро
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...