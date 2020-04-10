Италия
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Рома вступает в переговоры с Педро
И даже готовит заманчивый контракт
Итальянская "Рома" намерена этим летом подписать испанца Педро.
По данным The Mirror, он в ближайшее время вступят с форвардом в переговоры. Для него приготовлен контракт на несколько лет, с зарплатой в 3 миллиона фунтов в год.
Текущим летом у игрока заканчивается контракт с "Челси". Педро несколько раз намекал, что готов остаться в команде, но новое соглашение ему предложено не было.
Отметим, что за четыре сезона в "Челси", Педро провел 201 матч и забил 43 гола.
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