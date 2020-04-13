Галатасарай может подписать Балотелли

Форвард "Брешии" Марио Балотелли может продолжить карьеру в Турции.

29-летним форвардом интересуется "Галатасарай", который готов предложить ему контракт на два года с возможностью продления еще на сезон.

Сейчас Стамбульский клуб ведет переговоры с агентом футболиста Мино Райолой.

Напомним, что Балотелли стал игроком "Брешии" перед стартом нынешнего сезона. В 19 матчах Серии А он забил пять мячей.