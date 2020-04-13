Италия
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Рома определилась с вероятной заменой для Смоллинга
Но за бельгийца придется побороться
Как и сообщалось ранее, итальянская "Рома" вряд ли сумеет выкупить контракт Криса Смоллинга. Уже сейчас руководство ищет возможную замену.
По данным Daily Mail, "волки" вступят в борьбу за Яна Вертонгена. У бельгийца летом заканчивается контракт и его можно будет подписать бесплатно.
Опытный бельгиец, помимо "Ромы", привлек внимание многих команд. За него готовы побороться также "Интер" и "Аякс".
Напомним, что также римляне работают над возможным выкупом Мхитаряна.
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