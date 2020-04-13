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Рома определилась с вероятной заменой для Смоллинга

Италия
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Но за бельгийца придется побороться

Рома определилась с вероятной заменой для Смоллинга
UA-Футбол
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Как и сообщалось ранее, итальянская "Рома" вряд ли сумеет выкупить контракт Криса Смоллинга. Уже сейчас руководство ищет возможную замену.

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По данным Daily Mail, "волки" вступят в борьбу за Яна Вертонгена. У бельгийца летом заканчивается контракт и его можно будет подписать бесплатно.

Опытный бельгиец, помимо "Ромы", привлек внимание многих команд. За него готовы побороться также "Интер" и "Аякс".

Напомним, что также римляне работают над возможным выкупом Мхитаряна.

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В статье: Крис Смоллинг Ян Вертонген Тоттенхэм (Лондон) Рома (Рим)
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