"Предложение от Барселоны может прийти лишь раз". Экс-форвард Аргентины дал совет Мартинесу

Чемпион Мира 1978-го года Марио Кемпес высказался о возможном переходе Лаутаро Мартинеса в "Барселону".

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"Лаутаро уже несколько доказывает, что он один из лучших девятых номеров мира. Показывает и в "Интере", и в сборной. "Интер" - признаный клуб во всем мире, но "Барселона" - совсем другой уровень.

От каталонцев предложение может прийти лишь один раз. В паре с Месси он мог бы добиться многого", - приводит слова Кемпеса Tuttomercatoweb.

Ранее агент аргентинца уверял, что Лаутаро отлично себя чувствует в "Интере".