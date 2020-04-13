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"Предложение от Барселоны может прийти лишь раз". Экс-форвард Аргентины дал совет Мартинесу
Пора ли Лаутаро уходить?
Чемпион Мира 1978-го года Марио Кемпес высказался о возможном переходе Лаутаро Мартинеса в "Барселону".
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"Лаутаро уже несколько доказывает, что он один из лучших девятых номеров мира. Показывает и в "Интере", и в сборной. "Интер" - признаный клуб во всем мире, но "Барселона" - совсем другой уровень.
От каталонцев предложение может прийти лишь один раз. В паре с Месси он мог бы добиться многого", - приводит слова Кемпеса Tuttomercatoweb.
Ранее агент аргентинца уверял, что Лаутаро отлично себя чувствует в "Интере".
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Комментарии (3)
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Red_Cat (Салоники)
13.04.2020 в 21:08
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Algrab (Костопiль)
13.04.2020 в 21:21
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Инспектор ( )
13.04.2020 в 20:39
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