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"Предложение от Барселоны может прийти лишь раз". Экс-форвард Аргентины дал совет Мартинесу

Италия
(1 голосов)

Пора ли Лаутаро уходить?

"Предложение от Барселоны может прийти лишь раз". Экс-форвард Аргентины дал совет Мартинесу
UA-Футбол
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Чемпион Мира 1978-го года Марио Кемпес высказался о возможном переходе Лаутаро Мартинеса в "Барселону".

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"Лаутаро уже несколько доказывает, что он один из лучших девятых номеров мира. Показывает и в "Интере", и в сборной. "Интер" - признаный клуб во всем мире, но "Барселона" - совсем другой уровень.

От каталонцев предложение может прийти лишь один раз. В паре с Месси он мог бы добиться многого", - приводит слова Кемпеса Tuttomercatoweb.

Ранее агент аргентинца уверял, что Лаутаро отлично себя чувствует в "Интере".

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В статье: Барселона Интер (Милан) Марио Кемпес Лаутаро Мартинес
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Комментарии (3)
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Red_Cat (Салоники)
13.04.2020 в 21:08
Предложение от Барселоны может прийти лишь раз. Это не дважды Зидана в среал зазывать.
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0
-1
Algrab (Костопiль)
13.04.2020 в 21:21
Реал, блохастий, Реал...
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0
0
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Инспектор ( )
13.04.2020 в 20:39
Ого, как завысили значение
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+1
-1

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