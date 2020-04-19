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Официально: Рома отказалась от зарплат за четыре месяца

Италия
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Игроки и тренерский штаб с пониманием отнеслись к ситуации

Официально: Рома отказалась от зарплат за четыре месяца
Новина українською

Игроки "Ромы", главный тренер Паулу Фонсека и его штаб отказались от зарплат за четыре месяца, чтобы помочь клубу справиться с экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Об этом гласит официальное заявление "волков".

"Эдин Джеко, все остальные игроки и Пауло Фонсека продемонстрировали, что они понимают, что означает этот клуб, и мы благодарим их всех за их превосходный жест по отношению к сотрудникам этого клуба, которые продолжат получать зарплату в полном объёме", – заявил генеральный директор клуба Гвидо Фиенга.

Игроки и штаб согласились отказаться от своей зарплаты за март, апрель, май и июнь.

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В статье: Рома (Рим)
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