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МЮ не будет покупать Кулибали

Италия
(1 голосов)

Сульшер рассчитывает на своих защитников

МЮ не будет покупать Кулибали
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" не намерен приобретать защитника "Наполи" Калиду Кулибали, сообщает Sky Sports со ссылкой на Manchester Evening News.

Как пишет источник, главный тренер "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер доволен защитной линией своей команды и не считает, что ей необходимо укрепление.

В сезоне-2019/20 Кулибали провел за "Наполи" 21 матч и не отличился результативными действиями.

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В статье: Наполи (Неаполь) Калиду Кулибали Манчестер Юнайтед
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