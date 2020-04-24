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МЮ не будет покупать Кулибали
Сульшер рассчитывает на своих защитников
"Манчестер Юнайтед" не намерен приобретать защитника "Наполи" Калиду Кулибали, сообщает Sky Sports со ссылкой на Manchester Evening News.
Как пишет источник, главный тренер "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер доволен защитной линией своей команды и не считает, что ей необходимо укрепление.
В сезоне-2019/20 Кулибали провел за "Наполи" 21 матч и не отличился результативными действиями.
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