Дзанетти: Лаутаро перейдет в Барселону? Я вижу, что он счастлив в Интере

Вице-президент "Интера" Хавьер Дзанетти прокомментировал возможный трансфер Лаутаро Мартинеса в "Барселону".

"Когда мы заключали с ним сделку, мы прекрасно понимали, как он будет развиваться. Мы ждали этого момента. Сейчас он работает под руководством Конте и постоянно прогрессирует.

Переход в "Барселону"? Я вижу, что он счастлив в "Интере". Ему нравится играть в паре с Лукаку", - заявил Дзанетти во время прямого эфира в Instagram.

Напомним, что летом Мартинес может покинуть "Интер" за 111 миллионов евро.