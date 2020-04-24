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Дзанетти: Лаутаро перейдет в Барселону? Я вижу, что он счастлив в Интере

Италия
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Аргентинца ждет непростой выбор

Дзанетти: Лаутаро перейдет в Барселону? Я вижу, что он счастлив в Интере
UA-Футбол
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Вице-президент "Интера" Хавьер Дзанетти прокомментировал возможный трансфер Лаутаро Мартинеса в "Барселону".

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"Когда мы заключали с ним сделку, мы прекрасно понимали, как он будет развиваться. Мы ждали этого момента. Сейчас он работает под руководством Конте и постоянно прогрессирует.

Переход в "Барселону"? Я вижу, что он счастлив в "Интере". Ему нравится играть в паре с Лукаку", - заявил Дзанетти во время прямого эфира в Instagram.

Напомним, что летом Мартинес может покинуть "Интер" за 111 миллионов евро.

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В статье: Хавьер Дзанетти Барселона Интер (Милан) Лаутаро Мартинес
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