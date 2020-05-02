Паулу Фонсека: У Ромы новые директоры, 15 новых игроков и новый тренер. Мы строим команду

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека поделился мыслями о работе на посту наставника римлян.

Но я очень доволен проделанной работой, мы становимся лучше и в ближайшее время можем превратиться в одну из сильнейших команд Серии А".

"У нас 15 новых игроков, новый исполнительный директор, новый спортивный директор и я – новый тренер. Мы создаем новую команду с нуля, а это непросто.

Также португальский специалист высказался насчет легенд клуба - Франческо Тотти и Даниэле Де Росси.

"Я никогда не работал с Тотти и Де Росси – они покинули клуб незадолго до моего прихода. Но я не сомневаюсь в их любви и преданности клубу, я полностью их понимаю.

Если бы я был на месте Де Росси, я бы даже и подумать не мог о том, чтобы завершить карьеру в другом клубе Италии. Это немыслимо.

Я понимаю и то, что Тотти не хотел бы работать в другом клубе Серии А. Их любовь к клубу слишком велика", – рассказал Паулу Фонсека.