Футболист Аталанты скончался от аневризмы мозга

"Аталанта" на своём официальном сайте сообщила о смерти полузащитника Андреа Ринальди.

На днях футболист, которому было 19 лет, перенёс аневризму мозга и был доставлен в больницу, где его поместили в реанимационное отделение.

"Как на поле ты был последним, кто сдавался, так и в этот раз ты боролся до последнего, чтобы не уйти из жизни слишком рано. Но твоя улыбка навсегда останется жить в сердцах тех, кому посчастливилось встретиться с тобой. Прощай, Андреа", — говорится в сообщении клуба.

Ринальди являлся воспитанником "Аталанты" и в последние годы выступал за команды клуба из Бергамо различных возрастных категорий. В нынешнем сезоне Андреа выступал в составе клуба Серии D "Леньяно" на правах аренды.