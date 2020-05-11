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Футболист Аталанты скончался от аневризмы мозга

Италия
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Ему было 19 лет

Футболист Аталанты скончался от аневризмы мозга
Новина українською

"Аталанта" на своём официальном сайте сообщила о смерти полузащитника Андреа Ринальди.

На днях футболист, которому было 19 лет, перенёс аневризму мозга и был доставлен в больницу, где его поместили в реанимационное отделение.

"Как на поле ты был последним, кто сдавался, так и в этот раз ты боролся до последнего, чтобы не уйти из жизни слишком рано. Но твоя улыбка навсегда останется жить в сердцах тех, кому посчастливилось встретиться с тобой. Прощай, Андреа", — говорится в сообщении клуба.

Ринальди являлся воспитанником "Аталанты" и в последние годы выступал за команды клуба из Бергамо различных возрастных категорий. В нынешнем сезоне Андреа выступал в составе клуба Серии D "Леньяно" на правах аренды.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Аталанта Андреа Ринальди
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