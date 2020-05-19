Роналду возобновил тренировки

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду принял участие в сегодняшней тренировке туринской команды, сообщает Football Italia.

После введения карантина Роналду отправился в родную Мадейру, где провёл около двух месяцев со своими родными. В начале мая португалец вернулся в Италию, после чего самоизолировался на две недели.

Сегодня, 19 мая, Криштиану прибыл на базу "Ювентуса", прошёл необходимые медицинские тесты и принял участие в тренировке.

В 22 матчах итальянской Серии А сезона-2019/2020 Роналду забил 21 мяч и отдал 3 результативные передачи.