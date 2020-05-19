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Тяжелое начало: Уже второй игрок Наполи получил повреждение

Италия
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Тяжелые нагрузки от Гаттузо?

Тяжелое начало: Уже второй игрок Наполи получил повреждение
UA-Футбол
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Уже вторую неделю итальянские клубы проводят индивидуальные тренировки на базах. Далеко не все футболисты легко переносят нагрузки.

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Как сообщает La Gazzetta dello Sport, один из лидеров "Наполи", Фабиан Руис, получил вчера повреждения. У испанца проблема с мышцами.

В ближайшие дни будет проведено детальное обследование полузащитника. На прошлой неделе подобная проблема была обнаружена у Костаса Маноласа.

Отметим, что уже в следующем сезоне Фабиан может перейти в топ клуб Европы.

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В статье: Костас Манолас Наполи (Неаполь) Фабиан Руис
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