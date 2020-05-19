Италия
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Тяжелое начало: Уже второй игрок Наполи получил повреждение
Тяжелые нагрузки от Гаттузо?
Уже вторую неделю итальянские клубы проводят индивидуальные тренировки на базах. Далеко не все футболисты легко переносят нагрузки.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, один из лидеров "Наполи", Фабиан Руис, получил вчера повреждения. У испанца проблема с мышцами.
В ближайшие дни будет проведено детальное обследование полузащитника. На прошлой неделе подобная проблема была обнаружена у Костаса Маноласа.
Отметим, что уже в следующем сезоне Фабиан может перейти в топ клуб Европы.
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