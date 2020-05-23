Очередная фаза войны-балета. Итальянский футбол пробивает путь к жизни

От коронавируса в Италии вчера скончались 130 человек, в последние дни - около 150-ти. Впервые процент положительных тестов упал ниже отметки "1" - 642 из 71679. Лишь в четырех регионах зафиксировано более 50-ти новых больных. В реанимациях впервые с седьмого марта находятся менее шестисот человек. Потому на горизонте уже заметно возвращение Серии А. 28-го мая будет принято официальное решение, ныне возобновляются командные тренировки. Правда, на каждом шаге вперед футболу приходится лавировать и отвоевывать позиции. Очередной раунд войны-балета закончился лишь на днях.

Протокольные войны

Еще в начале недели ситуация казалась весьма сложной. Протокол, поданный Федерацией Футбола и лигой, был отвергнут Техническим Комитетом Министерства Здравоохранения уже во второй раз. 18-го мая групповые тренировки не начались. Правительство требовало двухнедельный карантин всей команды в случае заражения одного игрока, желало возложить ответственность за заражения на клубных врачей. Более того - требовало от игроков до окончания сезона находиться в карантине. То есть им можно пребывать в трех местах - дома, на тренировочной базе либо на стадионе.

Вообще-то, вскоре Федерация согласилась на это и подписала новый, третий протокол. Однако тут же восстали Серия А, игроки, агенты и медики. Считая протокол верным путем к срыву лиги. Не понимая, почему футбол дискриминируют. "Протокол слишком сложен. Какой толк начинать, если риск срыва так велик?" - заявлял глава Ассоциации Футболистов Италии Дамиано Томмази. А медики не желали брать ответственность на себя, указывая, что игрок может заразиться и дома. Да и к карантину на базе, как оказалось, клубы не готовы. Например, на базе "Интера" есть лишь 27 отдельных комнат для проживания.

Генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта назвал протокол "невыполнимым и бесчувственным". Его клуб и еще восемь отказались начинать групповые тренировки. Клубы, лига и медики чувствовали обиду из-за того, что третий протокол составлялся без их участия. Они получали поддержку от известного вирусолога Джулио Тарро: "Дурацкий, преувеличенный протокол. Можно возвращаться на стадионы уже завтра. Коронавирус ненавидит жару. Нужно просто научиться жить с ним". Он и абсолютно все противники протокола упоминали Германию, где в случае заражения в карантин попадает лишь сам зараженный.

Спортивный директор "Сассуоло" Джованни Карневали высказался наиболее прямо и четко. "С таким протоколом итальянский футбол не способен вернуться. С ним создается впечатление нежелания возвращаться. Везде я вижу цинизм и путаницу. Если мы хотим видеть футбол мертвым - мы на правильном пути. Многие клубы рискуют банкротством. Это еще одно проявление итальянской культуры - всегда заботиться лишь о себе и не помогать другим. Если мы не вернемся - будет катастрофа. Те, кто не хочет возвращаться из-за своего положения в турнирной таблице - скажите прямо. Вы просто не хотите вернуться".

Такое одинокое слово

Прямо? Прямота ныне в Италии в дефиците. Владелец "Фиорентины" Рокко Коммиссо говорит о бюрократии. И о двух группах, всегда борющихся между собой. О постоянных стычках Серии А с телевизионными спонсорами и Правительством. Но на самом деле групп, стычек и двойных стандартов намного больше. Тот же Томмази то весьма скептичен и не видит возвращение, то наоборот - оптимистичен. А когда дело доходит до вопроса о сокращении зарплаты игрокам - просто взрывается, намекая, что готов разрушить все. То осознает, что стопроцентные гарантии безопасности невозможны, то требует получить их.

Глава Ассоциации тренеров Ренцо Уливьери в апреле презрительно отвергал возвращение футбола. В мае же "очень рад и уверен в возвращении и наконец-то выходе на правильный путь". Владелец "Брешии" Массимо Челлино угрожал не выпустить свою команду на поле, но голосовал за возвращение лиги. Владелец "Торино" Урбано Кайро ботися эпидемии мышечных травм игроков. Страшно беспокоится о следующем сезоне. А спортдир "Удинезе" Пьерпаоло Марино требует гарантии отсутствия заражений и считает дату возвращения 13-го июня "абсолютным сумасшествием". При этом оба клуба голосовали за возвращение.

Традиционный конкурент футбола - глава Олимпийского Комитета Джованни Малаго - также сменяет окраску. Во многих странах "олимпийцы" завидуют футболу и желают получать больше денег и внимания. Италия - не исключение. В апреле Малаго активно призывал закрыть сезон, считая возвращение невозможным. В начале мая бурно праздновал начало тренировок, признавая, что футбол кормит все остальные виды спорта. А в середине говорил лишь о проблемах. Заявляя, что желает возвращения лиги. В итоге ему пришлось оправдываться: "Я не врываюсь на футбольное поле, как кто-то заявил".

Даже вроде бы профессионалы страдают этим. Член ТехКомитета Альберто Виллани говорит о лишь 70-80 процентах точности тестов на коронавирус. И тут же требует тестировать побольше. Боится второй вспышки, весьма недоверчиво говорит об ответственности граждан. И тут же заявляет: "Спрашивайте не почему мы не идем следом за Германией, а почему они не идут за нами. Мы - пример всему миру". А замминистра ведомства Сандра Дзампа наоборот, радостно рапортирует о "правильном направлении", скорых хороших новостях для болельщиков и о следовании пути Германии. Умом не понять.

Ну и, разумеется, куда без Министра Спорта?! В апреле Винченцо Спадафору называли "убийцей, врагом футбола". За инфантильные, издевательские слова, за угрозы перекрыть все. В мае он заявил, что для второго протокола (в итоге отвергнутого) нужны лишь минимальные изменения. Говорил о возвращении лишь при полной безопасности. А затем - о невозможности ее обеспечить и потребности жить с вирусом. Обещал возобновление тренировок 18-го мая. В итоге сорванных. Яро защищал полный карантин. Но забыл об этом в четвертом протоколе. И уже даже обещает выделить спорту миллиард евро.

Футбол позади

Да, Спадафора резонно напомнил, что Федерация и лига в апреле сами предложили карантинные пункты протокола, которые клубы не способны выполнить. И можно принять его объяснения: "3-4 недели тому меня объявили "врагом футбола". Вначале это меня раздражало. На меня давили с требованием назвать точные даты, и когда не хватало коек в реанимациях, я реагировал раздраженно. Тогда мой импульс был закрыть Серию А. Но ныне я воспринимаю советы и даже критику того, кто живет спортом день за днем. Такие обвинения вызывают у меня лишь улыбку. А нашу осторожность неправильно поняли".

Но и Серию А можно понять. Ведь при той тяжелой ситуации она была готова на все для возвращения. Ныне же ситуация стремительно улучшается, открытие магазинов, облегчение ограничений перемещений не привело к повторному росту больных и умерших. Потому Федерация и лига ищут другой протокол. И власти должны быть более толерантными к возвращению. Когда обыкновенные тренажерные залы, бассейны и даже спортивные центры открываются 25-го мая, требовать от профессиональных футболистов карантин уровня мартовского довольно странно.

Тем более - если услыхать слова Премьер-Министра Италии Джузеппе Конте. Он говорит о настоящем начале "Второй стадии", об ожидаемо позитивных цифрах. О вдумчивом риске. Его декрет, позволяющий свободное передвижение внутри региона, встречи с друзьями, не требующий, а лишь рекомендующий маски, открывающий магазины, салоны красоты, парикмахерские, бары, рестораны, музеи, логически должен привести и к открытию футбола. Потому специальный запрет соревнований до 14-го июня выглядит несколько нелогичным. Анахронистичным. Слишком консервативным.

Вперед с опаской

Итак, новый, четвертый протокол. Без карантина на базе, если нет больных. Если есть - позволено закрыть остальных на базе и продолжить тренировки. Активные тесты. Ответственность врачей лишь при явном нарушении правил. Гибкий календарь, с игрой до 20-го августа и лишь тремя турами посреди недели. И президент УЕФА Александер Чеферин уже согласился, заявив, что указания закончить лиги к концу июля - не приказ, а всего лишь рекомендации УЕФА. Сама Серия А, ранее угрожавшая закрыть сезон, если он не возобновится 13-го июня, ныне согласна и на 20-ое. А в МОЗ оценивают шансы на возобновление 20-го как 90-процентные.

Впрочем, полностью праздновать рано. Нынешний протокол - для тренировок, для матчей нужен новый. Он готов, но еще не принят. 28-го мая могут быть сюрпризы. Уже открылся новый фронт. Игроки в лице Томмази возмущены решением Федерации не платить за апрель-май. Глава организации медиков футбольных клубов Энрико Кастеллаччи (ранее оптимистичный) остужает словами "СМИ оптимистичны, будто проблема уже решена. А единственный реальный шаг вперед - позволение игрокам возвращаться домой после тренировок". Совсем недавние союзники грозят стать врагами.

Тот же Карневали боится, что клубы, желающие продолжить, будут скрывать положительные результаты тестов, а желающие остановить лигу - ложно сообщать о положительных. Уливьери боится, что до 13-го июня не удастся набрать нужную форму. А Спадафора угрожает вмешаться, если игрокам урежут зарплаты и ставит прямым условием возвращения постоянное улучшение ситуации в стране. Ныне мы его несомненно видим. Но что будет далее?