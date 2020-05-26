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"Так же легко, как ты и любишь ". Роналду изящно забросил мяч ногой в баскетбольное кольцо

Италия
(1 голосов)

И не говорите, что не пытались это повторить!

"Так же легко, как ты и любишь ". Роналду изящно забросил мяч ногой в баскетбольное кольцо
Новина українською

Пресс-служба туринского "Ювентуса" опубликовала видео с последней тренировочной сессии "Старой синьоры" с участием звездного форварда коллектива Криштиану Роналду.

Находясь на приличном расстоянии от щита, португалец подсек футбольный снаряд ногой, забросив его в баскетбольное кольцо. Твиттер "Ювентуса" отмечает:

"Так же легко, как ты и любишь, Криштиану!"

В текущем сезоне чемпионата Италии Роналду сыграл 22 матча – Криштиану 21 раз расписался в воротах соперника, а также оформил 3 голевых передачи. На момент приостановки первенства лидером был именно "Ювентус" – 63 зачетных пункта в 26 матчах.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) баскетбол
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Комментарии (2)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
26.05.2020 в 10:26
Мне понравилось, что винницкий олень, в прострации... Я ж говорил всегда, эта категория фанатов позорного Реала, которая выползает здесь поумничать, в футболе не разбирается... Потому что, если б этот винницкий алень хорошо разбирался в футболе, то он бы знал, что лучший футболист мира - Лео Месси проделывал этот трюк много раз. И, если этот винницкий алень погуглит заголовок "Роналду повторил давний трюк Месси", то поймет, что я прав, а винницкий алень lohanulsia. Более того, в 2014 году великий Месси несколько раз проделал подобный трюк, забив в баскетбольное кольцо головой... Куда там, португальскому дереву повторить что-либо подобное...
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
26.05.2020 в 09:25
Аленя сейчас Кондратий хватанёт)))
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