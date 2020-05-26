"Так же легко, как ты и любишь ". Роналду изящно забросил мяч ногой в баскетбольное кольцо

Мне понравилось, что винницкий олень, в прострации... Я ж говорил всегда, эта категория фанатов позорного Реала, которая выползает здесь поумничать, в футболе не разбирается... Потому что, если б этот винницкий алень хорошо разбирался в футболе, то он бы знал, что лучший футболист мира - Лео Месси проделывал этот трюк много раз. И, если этот винницкий алень погуглит заголовок "Роналду повторил давний трюк Месси", то поймет, что я прав, а винницкий алень lohanulsia. Более того, в 2014 году великий Месси несколько раз проделал подобный трюк, забив в баскетбольное кольцо головой... Куда там, португальскому дереву повторить что-либо подобное...