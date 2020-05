"Так же легко, как ты и любишь ". Роналду изящно забросил мяч ногой в баскетбольное кольцо

Пресс-служба туринского "Ювентуса" опубликовала видео с последней тренировочной сессии "Старой синьоры" с участием звездного форварда коллектива Криштиану Роналду.

Находясь на приличном расстоянии от щита, португалец подсек футбольный снаряд ногой, забросив его в баскетбольное кольцо. Твиттер "Ювентуса" отмечает:

As easy as you like, @Cristiano! ???????? pic.twitter.com/FABi8AWOqM