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"Так же легко, как ты и любишь ". Роналду изящно забросил мяч ногой в баскетбольное кольцо
И не говорите, что не пытались это повторить!
Пресс-служба туринского "Ювентуса" опубликовала видео с последней тренировочной сессии "Старой синьоры" с участием звездного форварда коллектива Криштиану Роналду.
Находясь на приличном расстоянии от щита, португалец подсек футбольный снаряд ногой, забросив его в баскетбольное кольцо. Твиттер "Ювентуса" отмечает:
"Так же легко, как ты и любишь, Криштиану!"
As easy as you like, @Cristiano! ???????? pic.twitter.com/FABi8AWOqM— JuventusFC (@juventusfcen) May 25, 2020
В текущем сезоне чемпионата Италии Роналду сыграл 22 матча – Криштиану 21 раз расписался в воротах соперника, а также оформил 3 голевых передачи. На момент приостановки первенства лидером был именно "Ювентус" – 63 зачетных пункта в 26 матчах.