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Президент Брешии: Балотелли – странный и неуправляемый парень, мы разочарованы
Очередная неудача в карьере Марио
Президент "Брешии" Массимо Челлино, по сути, подтвердил в эфире TeleLombardia, что нападающий команды Марио Балотелли покидает клуб по окончанию сезона. Цитирует босса "Брешии" Football Italia.
"Я стараюсь избегать исков, но дело Балотелли было раздуто до такой степени, что там вообще нет никакого футбола и мало о чем можно говорить. Марио – странный парень. Мыслями он уже не с нами, и я воспринимаю его уход как должное. Это не сильно отличается от ситуаций в его предыдущих клубах. Он просто неуправляемый".
"Его контракт автоматически аннулировался бы в случае вылета в Серию Б, так что, учитывая наш статус, в следующем сезоне он будет уже свободным агентом. Предыдущий наставник "Брешии" разрешал ему опаздывать и не тренироваться в полную силу. Мы не подписывали Балотелли только лишь ради внимания медиа. Думали, что он сделает свой вклад в развитие клуба. Конечно же, мы разочарованы".