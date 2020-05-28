Президент Брешии: Балотелли – странный и неуправляемый парень, мы разочарованы

Президент "Брешии" Массимо Челлино, по сути, подтвердил в эфире TeleLombardia, что нападающий команды Марио Балотелли покидает клуб по окончанию сезона. Цитирует босса "Брешии" Football Italia.

"Я стараюсь избегать исков, но дело Балотелли было раздуто до такой степени, что там вообще нет никакого футбола и мало о чем можно говорить. Марио – странный парень. Мыслями он уже не с нами, и я воспринимаю его уход как должное. Это не сильно отличается от ситуаций в его предыдущих клубах. Он просто неуправляемый".