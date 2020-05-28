  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Президент Брешии: Балотелли – странный и неуправляемый парень, мы разочарованы
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Брешии: Балотелли – странный и неуправляемый парень, мы разочарованы

Италия
(1 голосов)

Очередная неудача в карьере Марио

Президент Брешии: Балотелли – странный и неуправляемый парень, мы разочарованы
Новина українською

Президент "Брешии" Массимо Челлино, по сути, подтвердил в эфире TeleLombardia, что нападающий команды Марио Балотелли покидает клуб по окончанию сезона. Цитирует босса "Брешии" Football Italia.

Читайте также"Без комментариев". Руководство Брешии кратко и емко объяснило, почему Балотелли тренируется индивидуально

"Я стараюсь избегать исков, но дело Балотелли было раздуто до такой степени, что там вообще нет никакого футбола и мало о чем можно говорить. Марио – странный парень. Мыслями он уже не с нами, и я воспринимаю его уход как должное. Это не сильно отличается от ситуаций в его предыдущих клубах. Он просто неуправляемый".

"Его контракт автоматически аннулировался бы в случае вылета в Серию Б, так что, учитывая наш статус, в следующем сезоне он будет уже свободным агентом. Предыдущий наставник "Брешии" разрешал ему опаздывать и не тренироваться в полную силу. Мы не подписывали Балотелли только лишь ради внимания медиа. Думали, что он сделает свой вклад в развитие клуба. Конечно же, мы разочарованы".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марио Балотелли Массимо Челлино Брешия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Italia

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
янковский ян (Запорожье)
28.05.2020 в 11:23
Ну вы же покупали не кота в мешке. Вы знали кого покупаете. В чем вопрос.
Ответить
+1
0
Dozenko (NewYork)
28.05.2020 в 11:31
Человек вел себя безответственно ВЕЗДЕ где играл на протяжении более 10 лет! Это кот в мешке ? ))))
Ответить
0
-1
Vantala (Kharkiv)
28.05.2020 в 12:35
Человек о том же и написал.
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...