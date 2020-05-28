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Финал кубка Италии состоится 17-го июня

Италия
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А после уже начнется чемпионат

Финал кубка Италии состоится 17-го июня
UA-Футбол
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Совсем недавно подтвердилась информация, что Серия А будет возобновлена уже 20-го июня. Однако до этого будет закончен кубок Италии.

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Ответные полуфинальные игры будут сыграны 13-го июня. В первых матчах до карантина "Наполи" победил "Интер" (1:0), а "Ювентус" вырвал ничью с "Миланом" (1:1).

Финал турнира ожидается, что пройдет в среду, 17-го июня. А уже на выходных будут возобновлены матчи чемпионата.

Также нужно отметить, что финал пройдет в Риме на стадионе "Олимпико".

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В статье: Ювентус (Турин) Интер (Милан) Наполи (Неаполь) Милан
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