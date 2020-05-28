Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Финал кубка Италии состоится 17-го июня
А после уже начнется чемпионат
Совсем недавно подтвердилась информация, что Серия А будет возобновлена уже 20-го июня. Однако до этого будет закончен кубок Италии.
Ответные полуфинальные игры будут сыграны 13-го июня. В первых матчах до карантина "Наполи" победил "Интер" (1:0), а "Ювентус" вырвал ничью с "Миланом" (1:1).
Финал турнира ожидается, что пройдет в среду, 17-го июня. А уже на выходных будут возобновлены матчи чемпионата.
Также нужно отметить, что финал пройдет в Риме на стадионе "Олимпико".
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