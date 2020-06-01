Одержимость Сарри: Ювентус предложил выбрать Челси одного игрока из трех в обмен на Жоржиньо

Уже год Маурицио Сарри работает с "Ювентусом", но ему по прежнему не хватает его идеального игрока. Похоже, что этим летом туринцы серьезно настроены на подписание Жоржиньо.

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По данным Gazzetta dello Sport, "зебры" предлагают "Челси" выбрать одного своего игрока. На выбор они предлагают Федерико Бернардески, Адриена Рабио и Дугласа Косту.

Более того, также они заплатят определенную денежную компенсацию. Жоржиньо на переход согласен, а потому последнее слово будет за лондонским клубом.

В текущем сезоне итальянец провел 37 матчей. Его стоимость оценивается в 52 миллиона евро.