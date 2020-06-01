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Одержимость Сарри: Ювентус предложил выбрать Челси одного игрока из трех в обмен на Жоржиньо
Маурицио нужен его идеальный игрок
Уже год Маурицио Сарри работает с "Ювентусом", но ему по прежнему не хватает его идеального игрока. Похоже, что этим летом туринцы серьезно настроены на подписание Жоржиньо.
По данным Gazzetta dello Sport, "зебры" предлагают "Челси" выбрать одного своего игрока. На выбор они предлагают Федерико Бернардески, Адриена Рабио и Дугласа Косту.
Более того, также они заплатят определенную денежную компенсацию. Жоржиньо на переход согласен, а потому последнее слово будет за лондонским клубом.
В текущем сезоне итальянец провел 37 матчей. Его стоимость оценивается в 52 миллиона евро.