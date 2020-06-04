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В Италии утвердили даты проведения полуфиналов и финала Кубка страны

Италия
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Финал состоится 17 июня

В Италии утвердили даты проведения полуфиналов и финала Кубка страны
Новина українською

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора подтвердил даты проведения оставшихся матчей Кубка страны. Командам осталось сыграть ответные полуфиналы и финал.

Как сообщил Спадафора в своем Facebook, 12 июня пройдет матч "Ювентус" — "Милан", 13 июня — "Наполи" — "Интер", ну афинал состоится 17 июня.

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Напомним, что ранее все турниры в Италии были прерваны из-за пандемии коронавируса. Чемпионат Италии возобновится 20 июня.

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В статье: Ювентус (Турин) Интер (Милан) Наполи (Неаполь) Милан
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