Италия
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ПСЖ и Ман Сити в пролете. Милан не собирается продавать Беннасера
"Россонери" наложили запрет на трансфер алжирского хавбека
Итальянский футбольный журналист Николо Скира сообщил, что "Милан" не будет продавать своего полузащитника Исмаэля Беннасера.
Ранее, была информация, что "ПСЖ" и "Манчестер Сити" готовы подписать алжирца.
Но источник утверждает, что несмотря на то, что в контракте 22-летнего хавбека прописана сумма отступных в 50 миллионов евро, этот пункт активируется только в 2021 году.
В текущем сезоне Серии А Беннасер принял участие в 20 матчах.
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