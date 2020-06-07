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ПСЖ и Ман Сити в пролете. Милан не собирается продавать Беннасера

Италия
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"Россонери" наложили запрет на трансфер алжирского хавбека

ПСЖ и Ман Сити в пролете. Милан не собирается продавать Беннасера
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Итальянский футбольный журналист Николо Скира сообщил, что "Милан" не будет продавать своего полузащитника Исмаэля Беннасера.

Ранее, была информация, что "ПСЖ" и "Манчестер Сити" готовы подписать алжирца.

Но источник утверждает, что несмотря на то, что в контракте 22-летнего хавбека прописана сумма отступных в 50 миллионов евро, этот пункт активируется только в 2021 году.

В текущем сезоне Серии А Беннасер принял участие в 20 матчах.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Исмаэль Беннасер Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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