Игроку Милана угрожали пистолетом и украли часы

Игрок итальянского "Милана" Самуэль Кастильехо подвергся нападению в Италии. Об этом он сообщил при помощи своих социальных сетей.

"В Милане сейчас все в порядке? Два человека только что ограбили меня, направив оружие мне в лицо", - написал игрок в Instagram.

Итальянские СМИ сообщают, что Кастильехо находился в машине во время ограбление. По итогу, у него украли часы. Сейчас он в порядке.

@SamuCastillejo on Instagram...



“Is everything fine in Milano? Two guys robbed me while pointing a gun at my face.”



Cowards. Forza Samu! pic.twitter.com/J60cZapIjd