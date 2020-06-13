Кубок Италии. Наполи - Интер 1:1 (2:1). Оспина взял, Оспина дал

Кубок Италии. Полуфинал. Ответный матч



Неаполь. "Сан Паоло"



"Наполи" - "Интер" 1:1 (общий счет - 2:1). "Наполи" в финале

Голы: Мертенс 41 - Эриксен 3



"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Хюсай, Демме, Зелински (Аллан 85), Элмас (Руис 65), Политано (Кальехон 65), Мертенс (Милик 74), Инсинье (Юнес 85)



"Интер": Ханданович, Бастони, Шкриньяр, Де Фрай (Раноккия 88), Кандрева (Мозес 71), Брозович, Барелла, Янг (Бираги 71), Эриксен (Сенси 88), Лукаку, Лаутаро Мартинес (Санчес 71)



Предупреждения: Оспина 88 - Янг 11, Де Фрай 38



Главный арбитр: Джанлука Рокки

"Интер" начал сезон отлично, но в феврале-марте проиграл серию важнейших матчей - "Лацио", "Ювентусу", "Наполи" - и практически начал подытоживать сезон. "Наполи" начал хуже не бывает, но в последних девяти матчах перед вынужденным перерывом добыл семь побед и ничью и практически забыл об осенних страстях. Было весьма интересно посмотреть, в каком состоянии обе команды вернутся. Тем более, что оба тренера подчёркивали исключительную важность Кубка. В первые 40 минут будто вернулась осень. Затем "Интер" традиционно для февраля потерял преимущество на ровном месте. И традиционно не вернулся.

Лидер Серии А по гостевым голам в дебютах, уже забивавший и в Кубке "Кальяри" на первой минуте, начал прямым угловым Эриксена. Оспина застрял на линии ворот. И далее полностью доминировал, легко переигрывая крайне слабых в отборе опорников Зелински и Элмаса. Переход Эриксена ближе к форвардам, о котором многие говорили, создавал немалое давление на соперника. И обеспечил 64 процента владения мячом до перерыва. Один из двух ударов Лукаку головой пришлось тащить Оспине, Эриксен из центра штрафной пробил в него. А хозяева отвечали неуклюже. Даже после грубой ошибки Хандановича Мертенс потерял равновесие.

На 41-ой минуте Кандрева вышел на вратаря. Однако Оспина реабилитировался, блестяще вытащив "пушку" одной рукой из-под перекладины. И тут же реабилитировался еще раз, выбив мяч на Инсинье в контратаку по левому флангу. Тот увидел Мертенса в штрафной и позволил Дрису 122-ым голом стать единолично лучшим бомбардиром "Наполи" всех времен. Гол добавил уверенности хозяевам. Мяч оставался у "Интера", мячи свистели в штрафной Оспины. Но команда колумбийца уже выглядела стройнее. Именно Инсинье пробивал из центра штрафной (неточно), в то время, как Брозович и Эриксен - издали. Оспина отбил мощный штрафной датчанина.

В концовке этого динамичного, богатого на удары (правда, обычно неточные) матча гости вновь давили. Отличную комбинацию с пяткой Санчеса Эриксен завершал мощным ударом из центра штрафной. Однако Оспина вновь блестяще вмешался, а Мозес на добивании не попал. В сущности, "Интер" заслужил выиграть и этот матч, и дуэль в целом. Его подвело неумение удержать преимущество, слабое присутствие в штрафной площадке соперника. История всего сезона. А "Наполи" Гаттузо и Оспины вновь поборолся до конца, подарив тренеру его второй финал Кубка. Утешение для Рино, недавно потерявшего сестру из-за болезни.