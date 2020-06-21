Миколенко входит в шорт-лист Наполи

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко попал в сферу интересов "Наполи", сообщает Area Napoli.

"Партенопейцы" желают найти замену для Фаузи Гуляма, которому так и не удалось вернуться к прежнему уровню после череды травм. Новый крайний оборонец будет подписан в случае продажи алжирца или Эльсеида Хюсая.

Бюджет "Наполи" – 10 миллионов евро. Они ищут игрока на перспективу, желая сохранить за Мариу Руем место в старте.

Среди кандидатов, кроме Миколенко, называют Костаса Цимикаса из "Олимпиакоса", Михаила Карбовника ("Легия") и Томаша Тавареша ("Бенфика"). Из более дорогих вариантов называют Эмерсона ("Челси") и Сеада Колашинаца ("Арсенал").

Приоритетный вариант для "Наполи" – Цимикас, но клуб не готов выкладывать за него запрашиваемые 20 млн евро, главный альтернативный кандидат – Карбовник.