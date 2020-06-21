Мхитарян: Наслаждаюсь футболом в Серии А

Атакующий полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян, выступающий за клуб на правах аренды из "Арсенала", поделился планами на остаток сезона и продолжение карьеры.

"Я в отличной форде и с нетерпением жду возобновления чемпионата. Мне очень хорошо здесь, я наслаждаюсь здешним футболом, этой лигой и жизнью в целом. Надеюсь, так все и продолжится.

К сожалению, я забил не так много голов, но для меня важнее, чтобы "Рома" побеждала и набирала очки. Потому что я хочу, что мы финишировали как можно выше", – цитирует Генриха официальный канал Серии А на Youtube.