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Мхитарян: Наслаждаюсь футболом в Серии А
Генрих не прочь задержаться в "Роме"?
Атакующий полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян, выступающий за клуб на правах аренды из "Арсенала", поделился планами на остаток сезона и продолжение карьеры.
"Я в отличной форде и с нетерпением жду возобновления чемпионата. Мне очень хорошо здесь, я наслаждаюсь здешним футболом, этой лигой и жизнью в целом. Надеюсь, так все и продолжится.
К сожалению, я забил не так много голов, но для меня важнее, чтобы "Рома" побеждала и набирала очки. Потому что я хочу, что мы финишировали как можно выше", – цитирует Генриха официальный канал Серии А на Youtube.
В нынешнем сезоне Мхитарян отметился 6 голами и 3 ассистами в 13 матчах Серии А.
Ранее сообщалось, что "Рома" и "Арсенал" могут обменять Мхитаряна и Клюйверта.