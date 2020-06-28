Пиоли о победе над Ромой: Милан давно надеялся обыграть такую сильную команду

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал победу над "Ромой" в матче 28-го тура Серии А.

"Мы заслуженно победили, потому что играли как команда. Мы давно надеялись обыграть такую сильную команду.

Было очень жарко, поэтому играть одними и теми же 11 футболистами было немыслимо. Все вышедшие на замену были хороши, потому что показали, что относятся к делу с энтузиазмом.

Победа положительно повлияла на наш настрой, но самая важная игра – всегда следующая. Только с "Аталантой" мы выступили плохо, в остальных матчах плохим был только результат", – рассказал Пиоли.