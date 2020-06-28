  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Пиоли о победе над Ромой: Милан давно надеялся обыграть такую сильную команду
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пиоли о победе над Ромой: Милан давно надеялся обыграть такую сильную команду

Италия
(1 голосов)

Наставник "россонери" поделился мыслями после победы над "волками"

Пиоли о победе над Ромой: Милан давно надеялся обыграть такую сильную команду
Новина українською

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал победу над "Ромой" в матче 28-го тура Серии А.

"Мы заслуженно победили, потому что играли как команда. Мы давно надеялись обыграть такую сильную команду.

Было очень жарко, поэтому играть одними и теми же 11 футболистами было немыслимо. Все вышедшие на замену были хороши, потому что показали, что относятся к делу с энтузиазмом.

Победа положительно повлияла на наш настрой, но самая важная игра – всегда следующая. Только с "Аталантой" мы выступили плохо, в остальных матчах плохим был только результат", – рассказал Пиоли.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серия А Стефано Пиоли Рома (Рим) Милан (Италия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sky Sport Italia
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...