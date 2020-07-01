Наполи предложил 80 млн за форварда Лилля. Доги хотят, чтобы он ушел

"Наполи" близок к самому крупному трансферу в своей истории. "Партенопеи" предложили 80 млн евро "Лиллю" за центрфорварда Виктора Осимхена, сообщает L’Equipe.

Нигериец только на этой неделе вернулся в Европу после похорон отца, и почти сразу встретился с президентом "Догов" Жераром Лопесом, который посоветовал ему принять предложение итальянцев, хотя Осимхену больше нравится АПЛ.

Дело в том, что у "Лилля" перманентные финансовые трудности, и трансфер Осимхена может удержать клуб на плаву еще как минимум на сезон.

Издание пишет, что тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо категоричен и хочет видеть в своей команде "Осимхена или никого". Последние успехи команды резко подняли его акции, и Аурелио Де Лаурентис намерен порадовать наставника.

Если стороны ударят по рукам, то предыдущий клуб нигерийца - "Шарлеруа" - получит 6 млн евро. Бельгийцы выторговали себе процент от будущей перепродажи форварда, отпуская его в "Лилль" летом 2019-го.

21-летний Осимхен в минувшем сезоне забил за "Догов" 18 голов в 38 матчах во всех турнирах, и вдобавок был признан прессой лучшим африканцем года в Лиге 1.

Ранее СМИ писали, что за форвардом следили скауты "Ливерпуля", "Реала" и "Интера".