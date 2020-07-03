Озвучил свои планы: Буффон хочет доучиться в старшей школе

Голкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон поделился своими планами на ближайшие годы после завершения карьеры. Цитирует итальянца Eurosport со ссылкой на Instagram Live.

"Когда я уйду из футбола, то сделаю себе год творческого отпуска – смогу посвятить время только себе и своей семье. И я хочу доучиться в старшей школе – родители 30 лет выносили мне мозг из-за этого".

Буффон недавно продлил контракт с "Ювентусом" до следующего лета. Сейчас голкиперу уже 42 года. Туринцы лидируют в чемпионате Италии, имея на 4 зачетных пункта больше, чем у "Лацио".