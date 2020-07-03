Стали известны подробности травмы Мозеса

"Интер" объявил результаты обследования повреждения полузащитника команды Виктора Мозеса.

Напомним, нигерийский футболист провёл в матче 29-го тура Серии А с "Брешией" (6:0) чуть больше часа на поле, после чего был заменён.

Официальный аккаунт "Интера" в социальной сети "Твиттер" сообщает, что обследование выявило у Мозеса мышечную усталость сгибателя левого бедра.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, Мозес пропустит игру 30-го тура итальянского чемпионата с "Болоньей" в это воскресенье, а также рискует не принять участие в матче Серии А с "Вероной" 9 июля.

В текущем сезоне итальянского чемпионата Мозес провёл на поле в составе "Интера" семь матчей и отметился тремя результативными передачами. Ранее полузащитник выступал за "Фенербахче", "Челси" и "Ливерпуль".