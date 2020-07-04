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Балотелли может перебраться в Бока Хуниорс

Италия
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Марио может переехать в Аргентину

Балотелли может перебраться в Бока Хуниорс
Новина українською

Марио Балотелли может переехать в легендарный аргентинский клуб.

По информации Tyc Sports, агент форварда Мино Райола предложил услуги своего клиента "Бока Хуниорс". В настоящее время в клубе обсуждают вариант с приглашением Марио.

Последним клубом Балотелли была "Брешия" из его родного города, которую он со скандалом покинул.

На его счету 5 голов в 19 матчах Серии А этого сезона.

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В статье: Марио Балотелли Бока Хуниорс (Аргентина)
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