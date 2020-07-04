Италия
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Балотелли может перебраться в Бока Хуниорс
Марио может переехать в Аргентину
Марио Балотелли может переехать в легендарный аргентинский клуб.
По информации Tyc Sports, агент форварда Мино Райола предложил услуги своего клиента "Бока Хуниорс". В настоящее время в клубе обсуждают вариант с приглашением Марио.
Последним клубом Балотелли была "Брешия" из его родного города, которую он со скандалом покинул.
На его счету 5 голов в 19 матчах Серии А этого сезона.
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