Ментальные различия соседей. Итоги 30-го тура Серии А

Ювентус - Торино 4:1

Сассуоло - Лечче 4:2

Лацио - Милан 0:3

Интер - Болонья 1:2

Кальяри - Аталанта 0:1

Сампдория - СПАЛ 3:0

Удинезе - Дженоа 2:2

Парма - Фиорентина 1:2

Брешия - Эллас Верона 2:0

Наполи - Рома 2:1

В 30-ом туре Серии А соседи по турнирной таблице разделились на пары по принципу "с характером - без характера". "Ювентус" и "Лацио", "Интер" и "Аталанта", "Наполи" и "Рома", "Милан" и "Верона", "Дженоа" и "Лечче", "Брешия" и СПАЛ. И такое разделение принесло немало важных новостей. "Ювентус" в семи очках от "Лацио", "Аталанта" в одном от третьего места, "Наполи" уже догнал "Рому", "Брешия", в отличие от СПАЛ, небезнадежна, а "Дженоа", в отличие от "Лечче" - проснулась. Все это - с 33-мя голами, разгромами, сюрпризами, камбеками. Как всегда весело.

Чемпион - не чемпион

Где тонко - там и рвется. С короткой скамьей запасных, с постоянными повреждениями почти всех игроков, без дисквалифицированных первого и второго бомбардиров команды провал был ожидаем. Симоне Индзаги говорил о привычке к проблемам. Но постоянно выживать при таких проблемах невозможно. "Если бы не отсутствие Иммобиле и Кайседо, Корреа бы не играл", "Лейва тренировался 25 минут", "Адеканье отсутствовал 25 дней", "Милинкович-Савич чувствовал себя плохо" - в таком состоянии любая мелочь может развалить карточный домик. Такой стал удар Чалханоглу с рикошетом.

Индзаги говорил и об отсутствии везения. Об этом рикошете, о пенальти Ибрагимовича. В вязкой медленной игре (8:8 по ударам за матч в нынешней Серии А - позор) его команде действительно не повезло. А без Иммобиле и Кайседо ей не удалось подстроиться под другой стиль. Однако списывать все на невезение и дисквалификации - значит, искажать реальность. "Лацио" вышел из карантина совершенно не готовым. Ни в игровом, ни в физическом плане. По какой причине - неясно. Но это факт. Так что такой провал дома после 12-ти побед и трех ничьих здесь нисколько не удивил.

"Ювентус" же продолжает свой типично ювентусовский чемпионский поход. Уже одержаны семь побед подряд с разницей мячей 19:3. Не без вопросов. Главный тренер "Торино" Морено Лонго даже заявил, что его команда в целом доминировала. 18 ударов по воротам и 49 процентов владения мячом, лишь на 13 передач меньше в последней трети поля - признаки смелой игры кризисных "быков". Маурицио Сарри также нашел замечания для подопечных, говорил о "фальшивом ощущении безопасности", о доминировании соперника и хаотичной игре "Юве" в начале второго тайма. Тем не менее...

Тем не менее, и здесь состоялась победа. Более того - четыре гола в одном дерби после четырех в четырех вместе взятых. Даже в дебютные минуты полного доминирования "гранатовых" забили "бьянконери". Великолепный Пауло Дибала отличился уже в пятом матче подряд после всего шести голов в первых 25-ти. И вновь красивым проходом мимо всех. Защитник Куадрадо отлично завершил контратаку. А Криштиану Роналду после 43-ех неточных штрафных на фоне насмешек окружающих наконец-то реализовал такой. И по его слову "наконец-то" была ясна важность момента.

"Юве" раскрепостился. А в таком состоянии он страшен.

Разумеется, отметим и два личных достижения. Джанлуиджи Буффон побил рекорд Паоло Мальдини по матчам в Серии А - 648. И в рекордном матче привычно выручал, пропустив лишь с пенальти. Выручал и Леонардо Бонуччи, отыгравший 400-й матч за команду. Больше, чем кто-либо за последние десять лет. Эти две глыбы ведут "Юве" к очередному Скудетто.

Вершина лузерства

"Интер" и "Аталанта" также образовали пару "характер-бесхарактерность". Первый потерял уже 18 очков с выигрышных позиций. Вторая же нашла два "сухих" матча подряд впервые с января и первый 1:0 с февраля 2019-го. Обе играли против весьма неудобных соперников. "Болонья" проиграла "Интеру" с разницей более одного мяча лишь один из последних 12-ти матчей, победила в последнем на "Сан Сиро". "Кальяри" и вовсе выиграл у "Аталанты" четыре из последних пяти лишь с двумя пропущенными. Обе открыли счет в середине первого тайма и остались в численном большинстве. Но далее параллели закончились.

"Интер" достиг вершин сумасшествия. Дома против середняка остаться в численном большинстве, не реализовать пенальти, пропустить из-за грубых ошибок, остаться вдесятером, пропустить вновь - это просто высший пилотаж лузерства. Антонио Конте после матча даже заперся со спортивным директором Джузеппе Мароттой. И не понимал, почему смазанный пенальти привел к такому ментальному падению. Более того, заявил СМИ: "Все мы - и игроки, и я - должны доказать, что достойны победного проекта "Интера". Правильные ли мы тренер и игроки для него? Этот экзамен для всех". Тяжелые слова.

"Аталанта" также могла упустить победу. 21 удар по воротам к 55-ой минуте принес лишь один гол, с пенальти. После выхода на поле лидеров - Гомеса, Сапаты, Иличича - как раз "Кальяри" добавил. Джан Пьеро Гасперини признал ментальную усталость, излишние страдания, отсутствие энергии и остроты. Признал, что слишком рано заменил Руслана Малиновского и Луиса Муриэля. Но ведь команда выдержала и оформила восьмую победу в целом и пятую гостевую подряд. Рекорды клуба. А 41 гол в 15-ти гостевых матчах - рекорд лиги всех времен. Так что полет нормальный. Точнее - замечательный.

Разные стадии длинного пути

И еще одна пара. "Наполи" и "Рома" в четверг получили ощутимые удары. Дженнаро Гаттузо был взбешен после поражения от "Аталанты". А вокруг Паулу Фонсеки бушевало настоящее торнадо. Обеим нужно было опомниться. В сущности, обе опомнились, добавили. Вот только неаполитанцы в неизмеримо лучшей форме (21 очко из 27-ми возможных до этого), и им нужно было пройти гораздо более короткий путь. Римлян же еще ожидает множество волнений. Три поражения подряд, восьмое в 13-ти матчах в 2020-ом году - все это предвещает худший сезон за 6-7 лет.

"Наполи" отыграл не лучший свой матч. Гаттузо даже больше говорил не о нем, а об общем менталитете игроков, о потребности в тяжелой работе, об участии в обороне даже тех, кому это не нравится. О создании победного менталитета. "Наполи" всегда проваливался, когда нужно было сделать следующий шаг, и я хочу изменить это". Тем не менее, команда создала немало, нанесла 21 удар по воротам и десять в створ, вратарь соперника немало спасал. Капитан Лоренцо Инсинье, забивший великолепный победный гол, очень доволен выступлением команды, ответом после "Аталанты".

"Рома"? Она также добавила. Игра в три центральных защитника оказалась довольно надежной, перспективной, удавались неплохие атаки и через фланги, и по центру. Фонсека заявляет, что несомненно увидел позитив и уверен в команде гораздо больше, чем после позора против "Удинезе". Вот только даже в таком матче, при очевидном улучшении, его команда не заслужила и не добыла даже ничью. Двух ударов в створ ворот от Генриха Мхитаряна явно недостаточно. Она очень слаба ныне, уже опережает "Наполи" лишь по разнице мячей. Впереди слишком длинный путь.

Семерка определилась?

Парой стали и 7-8 команды лиги. "Милан" явно вышел из карантина в очень хорошей форме. Неудачу против СПАЛ можно считать побочным эффектом. А кроме нее - 0:0 против "Ювентуса" в Кубке вдесятером и 9:1 в трех матчах лиги. Даже в скучном первом тайме быстрый выход "россонери" в атаку выглядел привлекательно, их оборона и центр поля динамичны и надежны. Впечатлила и способность не растерять, а наоборот - упрочить преимущество во втором тайме. Причем без замененного Златана Ибрагимовича. Впрочем, Ибра никуда не ушел. Он орал со скамьи запасных как тренер.

А вот все еще сенсация сезона "Верона" разочаровала. После выцарапанного матча против "Пармы" она на волне веры в себя должна была разобраться с "Брешией". С той самой, которая проиграла "Интеру" в среду со счетом 0:6 и не побеждала в 14-ти матчах подряд. Однако в итоге удар головой Папетти и контратака Доннаруммы создали небольшую, но яму между седьмым и восьмым местами. А если бы не два каркаса ворот от Торрегроссы - и вовсе был бы позор. Разочаровала и "Парма". Она проиграла уже третий матч подряд и теряет высоту.

Вторая десятка

Команды из второй десятки лиги как раз понравились. "Кальяри" и "Торино" поборолись, "Болонья" вернулась. "Сассуоло" забил 13 мячей в последних четырех матчах. "Фиорентина" ответила на призывы своего спортдира харкать кровью. "Сампдория" победила нижестоящие команды в двух матчах подряд, причем СПАЛ - уверенно. "Удинезе" после громкой победы над "Ромой" упустил победу в своем матче за шесть очков на 97-ой минуте, но все же удержал общее преимущество над "Дженоа", "Дженоа" чудом ушла с 0:2 и не сдается. "Брешия" в шести очках от 17-го места.

Разочаровали лишь СПАЛ и "Лечче". Упущенная победа над "Миланом" стала для первых слишком сильным ударом. А вторые уже пропустили 70 мячей в 30-ти матчах и обороняются просто отвратительно. Вообще-то против "Сассуоло" они отыграли солиднее, чем обычно, довольно неплохо сковывали соперника, вернулись в игру дважды - с 0:1 и 1:2. Но и в такой игре пропустили четыре и проиграли. Антирекорд 21-го века - 84 пропущенных "Беневенто" за сезон - весьма близок.

Украинский след

Руслан Малиновский вернулся после перерыва в великолепной форме. Лучшей, чем был когда-либо до него. Причем стиль игры он не изменил. Просто действует еще активнее, еще смелее, интенсивнее и агрессивнее. Его кредо - никогда не выключаться, постоянно искать мяч. И не просто мяч, а обострение, вертикаль, проход либо пас вперед, удар по воротам. Все это полностью отвечает стилю "Аталанты".

В Кальяри из-за отдыха Алехандро Гомеса он получил роль плеймейкера и развернулся на полную. Устраивал рейды на десятки метров, мощно пробивал по воротам издали, выдал два гомесовских заброса на головы Пашаличу и Кастаню. Откликнулся на заброс и был завален сзади в штрафной. Он заслужил гораздо больше, чем этот заработанный пенальти, реализованный Луисом Муриэлем. Впрочем, главное - победа команды.

Шесть ударов, пять пасов под удары, пять заработанных фолов. Все это - лучшие показатели на поле. И такая статистика принесла ему лучшие оценки на поле от СМИ - семь. Правда, обычно такую же получал Муриэль. Но и украинец получил немалую долю комплиментов за отличную игру. Уже в своем третьем матче подряд.

Евгений Шахов и его команда далеки от такой игры и таких оценок. Как всегда более жесткие местные СМИ оценили его низкой "пятеркой" с припиской "незаметен". 20 касаний мяча за 67 минут, то есть последнее место в команде среди полевых игроков, давали им такое право. С позиции "треквартисты" нужно было сделать больше. Зато Gazzetta Dello Sport и Corriere Dello Sport как раз выдали "5.5" и "6", отмечая старания в центре поля.

Украинец и вправду старался, прессинговал вместе с двумя форвардами, тяжело работал в отборе. Нанес первый удар своей команды по воротам (издали, заблокирован). Благодаря ему "Лечче" выглядел в центре поля стройнее, чем обычно. Он был не хуже других. И заменен был при счете 1:2 на игрока, который тут же реализовал пенальти. Уже без него команда пропустила два слишком легких гола. Но все же и усилий Шахова недостаточно.

Фото - Gazzetta.it, Atalanta.it, Sky Italia, Ansa