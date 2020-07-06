Италия
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Лацио снизит цену на ключевого футболиста, чтобы ускорить его продажу
Все из-за кризиса?
Все идет к тому, что летом Сергей Милинкович-Савич покинет "Лацио". Об этом передает Calciomercato.
Римляне готовы снизить цену на футбоиста на 30 миллионов евро (со 100 до 70). Главна причина - экономические трудности, вызванные COVID-19.
Сейчас за футболистом очень внимательно следят "Челси" и "ПСЖ". Не отстает и "МЮ", который еще прошлым летом пытался переманить серба.
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В этом сезоне на счету Сергея 35 матчей и 13 голевых действий (6+7).
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