Полузащитник Лацио: Мы не ставили цели выиграть Скудетто

Игрок "Лацио" Сенад Лулич утверждает, что его клуб не ставил себе целью победить в чемпионате Италии.

"Нам очень грустно из-за поражения "Милану", нам очень нехватало Иммобиле. "Лацио" не ставил себя целью завоевать Скудетто, мы хотели вернуться в Лигу Чемпионов.

Мы идем к целе. На протяжении четырех лет мы стремились к этому и работали под руководством Индзаги. Он смог пробудить в нас командный дух", - цитирует игрока газета Watson.

На данный момент, римляне отстают от "Ювентуса" на семь пунктов.