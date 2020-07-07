Италия
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Полузащитник Лацио: Мы не ставили цели выиграть Скудетто
Скорее всего, уже не выиграют
Игрок "Лацио" Сенад Лулич утверждает, что его клуб не ставил себе целью победить в чемпионате Италии.
"Нам очень грустно из-за поражения "Милану", нам очень нехватало Иммобиле. "Лацио" не ставил себя целью завоевать Скудетто, мы хотели вернуться в Лигу Чемпионов.
Мы идем к целе. На протяжении четырех лет мы стремились к этому и работали под руководством Индзаги. Он смог пробудить в нас командный дух", - цитирует игрока газета Watson.
На данный момент, римляне отстают от "Ювентуса" на семь пунктов.
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
07.07.2020 в 20:27
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