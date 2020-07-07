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Полузащитник Лацио: Мы не ставили цели выиграть Скудетто

Италия
(1 голосов)

Скорее всего, уже не выиграют

Полузащитник Лацио: Мы не ставили цели выиграть Скудетто
UA-Футбол
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Игрок "Лацио" Сенад Лулич утверждает, что его клуб не ставил себе целью победить в чемпионате Италии.

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"Нам очень грустно из-за поражения "Милану", нам очень нехватало Иммобиле. "Лацио" не ставил себя целью завоевать Скудетто, мы хотели вернуться в Лигу Чемпионов.

Мы идем к целе. На протяжении четырех лет мы стремились к этому и работали под руководством Индзаги. Он смог пробудить в нас командный дух", - цитирует игрока газета Watson.

На данный момент, римляне отстают от "Ювентуса" на семь пунктов.

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В статье: Лацио (Рим) Сенад Лулич
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Комментарии (1)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
07.07.2020 в 20:27
Оно, к сожалению, и видно ...
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