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Серия А. Ювентус - Аталанта 2:2. Муриэль отбирает победу у Малиновского

Италия
(2 голосов)

Последняя надежда на интригу исчезла

Серия А. Ювентус - Аталанта 2:2. Муриэль отбирает победу у Малиновского
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Аталанта" 2:2

Голы: Криштиану Роналду 55 (пен.), 90 (пен.) - Д. Сапата 16, Малиновский 81

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Де Лихт, Бонуччи, Данило (Сандро 56), Бентанкур, Рабио, Матюиди (Рэмзи 82), Бернардески (Дуглас Коста 56), Дибала (Игуаин 68), Криштиану Роналду

"Аталанта": Голлини, Толой, Паломино (Кальдара 75), Джимсити, Хатебур, Де Роон, Фройлер (Тамез 75), Кастань, Гомес (Малиновский 68), Иличич (Пашалич 59), Д. Сапата (Муриэль 67)

Предупреждения: Бернардески 10, Куадрадо 29, Рабио 73 - Пашалич 61, Хатебур 88

После очередного провала "Лацио" и серии неудач "Интера" "Аталанта" осталась последней надеждой любителей интриги. Автор уже сотни голов во всех турнирах и девяти побед подряд в лиге, лучшая гостевая команда лиги по очкам и лиг Топ-5 по забитым мячам еще и улучшила оборону. Впервые за три года она не пропустила в трёх матчах подряд. А "Юве" во вторник впервые с 2013-го года пропустил четыре мяча в одном матче. Его наставник Маурицио Сарри не раз назвал провал в Милане просто "blackout" (помутнением сознания). На самом деле колосс реально пошатнулся. Однако сбить его "Аталанта" не смогла.

Блэкаут "Ювентуса" продолжился и в дебюте этого матча. "Аталанта" завладела мячом (70 процентов в первые 15 минут) и не выпускала соперника с его половины поля. Она почти ничего не создала. Но гол заслужила. Помутнилось сознание шести игроков, позволивших Гомесу и Дувану Сапате элегантно разыграть до центра штрафной. Затем гости подтвердили слова Джан Пьеро Гасперини о том, что умеют обороняться. И легко выдали седьмой тайм подряд без пропущенных. Игроки "Ювентуса" не желали двигаться ни с мячом, ни без мяча. Сработал лишь один длинный заброс на Дибалу, но Пауло под надзором защитника не попал.

Уже четвёртый первый тайм из пяти последних прошёл без голов "Ювентуса". Зато во вторых он играет гораздо лучше. И этот начал плотнее, ближе к штрафной Голлини. "Аталанта" вроде бы защищалась спокойно. Но пропустила после того, как Дибала нашёл выставленную руку Де Роона. Криштиану Роналду забил свой 22-ой гол в 18-ти последних матчах и впервые с 2016-го года вышел на 27 в сезоне в лиге. После этого уже "Юве" заиграл осторожнее. И так же успешно. Игра обоих так и осталась медленной, лишенной остроты. Без ворот. Оба тренера ещё и заменили лучших игроков - Гомеса и Дибалу.

И всё же замены сработали. Только в разные стороны. Малиновский и Муриэль активно вошли в игру. Руслан почти сразу же появился в штрафной, принял мяч и пробил слёта. Тогда он не попал. Роналду чуть не ответил после красивого приёма заброса. Его удар отбил Голлини. На 81-ой минуте украинец получил мяч от колумбийца сразу за линией штрафной, перешёл линию и мощно пробил в ближний угол. Руслан мог и закрепить победу ударом издали. Не попал. А затем Муриэль сыграл рукой в своей штрафной в совершенно ненужной ситуации и принес сопернику драгоценную ничью.

"Ювентус" отыграл весьма посредственно. В креативе - просто плохо. И вряд ли ныне в матчах против сильных соперников он способен на большее. Потому для него 2:2 и сохранение 8-9 очков преимущества - настоящая победа. Он не упустит Скудетто. А "Аталанта" упустила уникальный шанс победить "Юве" впервые после 30-ти матчей. И не менее уникальный шанс реально побороться за Скудетто. Она очень сильна, но сегодня была менее яркой и более осторожной, чем обычно. А также вернулась к ошибкам в обороне. Потому и не победила.

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В статье: Ювентус (Турин) Аталанта (Бергамо) Серия А Руслан Малиновский
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Комментарии (9)
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okolegko (Київ)
12.07.2020 в 01:55
По грі Аталанта найяскравіша нині в Европі. Можливо, МЮ десь близько, але я не преглядав іх поєдинки. Все ж не сподіваюся, що ім дозволять виграти ЛЧ. Сьогоднішня гра показала, як можна відібрати перемогу. Начебто все в межах правил, але запашок залишився від двох сумнівних пенальті
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0
0
78zezabo (Дрогобич)
12.07.2020 в 00:56
М'яч летить від воріт з двох метрів, як такі пенальті можна ставити, про перший взагалі мовчу.
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+5
0
Smooth da Hustler (Львів)
12.07.2020 в 00:56
Малина супер, на игру Аталанты приятно смотреть...
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+3
0
York (Донецк)
12.07.2020 в 00:43
Там тоже судейство конечно...
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+2
0
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Romerik (YNWA)
12.07.2020 в 00:44
Все таки лидер, нужно тащить. И пох что вар есть, его даже не смотрят
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+3
0
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ДВ (Одесса)
12.07.2020 в 01:12
Чё цирк что ли ?
0
-1
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Romerik (YNWA)
12.07.2020 в 01:14
Ну такое...50 на 50, но да цирк. Но у чуваков со свистками даже не было такого понятия как ВАР. Он еще не закончив эпизод свистел 11 метров.
+2
0
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Romerik (YNWA)
12.07.2020 в 00:42
Тупо третій матч між ними, і тупо третій відскок Юве. Ну як так. Хотя Пеналду два забив, але по першому є питання, а друге по ділу. Муріель не ввійшов в матч взагалі. Маліна пушка супер, та ше й з правої... Через рік - два Юве чи Інтер будуть змагатись за нього...
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+3
0
antares84 (Вінниця)
12.07.2020 в 00:45
У Ювентуса не тільки з Аталантою відскоки, вони здається через раз відскакують... Ну а суддівство в стилі реала-барселони
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+2
0


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