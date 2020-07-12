Серия А. Ювентус - Аталанта 2:2. Муриэль отбирает победу у Малиновского

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Аталанта" 2:2

Голы: Криштиану Роналду 55 (пен.), 90 (пен.) - Д. Сапата 16, Малиновский 81

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Де Лихт, Бонуччи, Данило (Сандро 56), Бентанкур, Рабио, Матюиди (Рэмзи 82), Бернардески (Дуглас Коста 56), Дибала (Игуаин 68), Криштиану Роналду

"Аталанта": Голлини, Толой, Паломино (Кальдара 75), Джимсити, Хатебур, Де Роон, Фройлер (Тамез 75), Кастань, Гомес (Малиновский 68), Иличич (Пашалич 59), Д. Сапата (Муриэль 67)

Предупреждения: Бернардески 10, Куадрадо 29, Рабио 73 - Пашалич 61, Хатебур 88

После очередного провала "Лацио" и серии неудач "Интера" "Аталанта" осталась последней надеждой любителей интриги. Автор уже сотни голов во всех турнирах и девяти побед подряд в лиге, лучшая гостевая команда лиги по очкам и лиг Топ-5 по забитым мячам еще и улучшила оборону. Впервые за три года она не пропустила в трёх матчах подряд. А "Юве" во вторник впервые с 2013-го года пропустил четыре мяча в одном матче. Его наставник Маурицио Сарри не раз назвал провал в Милане просто "blackout" (помутнением сознания). На самом деле колосс реально пошатнулся. Однако сбить его "Аталанта" не смогла.

Блэкаут "Ювентуса" продолжился и в дебюте этого матча. "Аталанта" завладела мячом (70 процентов в первые 15 минут) и не выпускала соперника с его половины поля. Она почти ничего не создала. Но гол заслужила. Помутнилось сознание шести игроков, позволивших Гомесу и Дувану Сапате элегантно разыграть до центра штрафной. Затем гости подтвердили слова Джан Пьеро Гасперини о том, что умеют обороняться. И легко выдали седьмой тайм подряд без пропущенных. Игроки "Ювентуса" не желали двигаться ни с мячом, ни без мяча. Сработал лишь один длинный заброс на Дибалу, но Пауло под надзором защитника не попал.

Уже четвёртый первый тайм из пяти последних прошёл без голов "Ювентуса". Зато во вторых он играет гораздо лучше. И этот начал плотнее, ближе к штрафной Голлини. "Аталанта" вроде бы защищалась спокойно. Но пропустила после того, как Дибала нашёл выставленную руку Де Роона. Криштиану Роналду забил свой 22-ой гол в 18-ти последних матчах и впервые с 2016-го года вышел на 27 в сезоне в лиге. После этого уже "Юве" заиграл осторожнее. И так же успешно. Игра обоих так и осталась медленной, лишенной остроты. Без ворот. Оба тренера ещё и заменили лучших игроков - Гомеса и Дибалу.

И всё же замены сработали. Только в разные стороны. Малиновский и Муриэль активно вошли в игру. Руслан почти сразу же появился в штрафной, принял мяч и пробил слёта. Тогда он не попал. Роналду чуть не ответил после красивого приёма заброса. Его удар отбил Голлини. На 81-ой минуте украинец получил мяч от колумбийца сразу за линией штрафной, перешёл линию и мощно пробил в ближний угол. Руслан мог и закрепить победу ударом издали. Не попал. А затем Муриэль сыграл рукой в своей штрафной в совершенно ненужной ситуации и принес сопернику драгоценную ничью.

"Ювентус" отыграл весьма посредственно. В креативе - просто плохо. И вряд ли ныне в матчах против сильных соперников он способен на большее. Потому для него 2:2 и сохранение 8-9 очков преимущества - настоящая победа. Он не упустит Скудетто. А "Аталанта" упустила уникальный шанс победить "Юве" впервые после 30-ти матчей. И не менее уникальный шанс реально побороться за Скудетто. Она очень сильна, но сегодня была менее яркой и более осторожной, чем обычно. А также вернулась к ошибкам в обороне. Потому и не победила.