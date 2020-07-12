Фонсека: Схема с тремя центрбеками позволяет нам играть агрессивнее

Наставник "Ромы" Паулу Фонсека подвел итоги матча с "Брешией" (3:0).

"Очень важная победа. Мы показали хорошую игру и сохранили за собой пятое место, что самое главное для нас.

Схема с тройкой центрбеков позволяет нам быть агрессивнее и прессинговать выше. Мы много в чем еще можем прибавить, но победа прибавит нам уверенности. Мы создали множество моментов и могли забивать даже больше, будь мы более хладнокровны у чужих ворот", – сказал Фонсека.