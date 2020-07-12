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Фонсека: Схема с тремя центрбеками позволяет нам играть агрессивнее

Италия
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В последнее время Паулу отказался от излюбленных 4-2-3-1

Фонсека: Схема с тремя центрбеками позволяет нам играть агрессивнее
Новина українською

Наставник "Ромы" Паулу Фонсека подвел итоги матча с "Брешией" (3:0).

"Очень важная победа. Мы показали хорошую игру и сохранили за собой пятое место, что самое главное для нас.

Схема с тройкой центрбеков позволяет нам быть агрессивнее и прессинговать выше. Мы много в чем еще можем прибавить, но победа прибавит нам уверенности. Мы создали множество моментов и могли забивать даже больше, будь мы более хладнокровны у чужих ворот", – сказал Фонсека.

После 32-х туров "Рома" имеет в своем активе 54 очка.

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В статье: Рома (Рим) Паулу Фонсека
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Источник:
football-italia
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