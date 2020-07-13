Наполи - Милан 2:2. Обзор матча и видео голов

В матче 32-го тура Серии А "Наполи" принимал "Милан" - команды разыграли результативную ничью 2:2. Коллективы начали активно поединок, обменивались атаками. Но во второй половине встречи команды подсели. Голкипер "россонери" Доннарумма допустил несколько грубых ошибок на выходах из ворот. Несмотря на довольно низкое качество игры, "Милан" показал характер и вырвал ничейний результат. Такое чувство, что ничья устроила и неаполитанцев, и миланцев. После этого тура команда Гаттузо расположилась на шестой строчке, а коллектив под руководством Пиоли занимает седьмое место, отставая от "Наполи" на два очка.

Неаполь. "Сан Паоло"

"Наполи" - "Милан" 2:2

Голы: Ди Лоренцо 34, Мертенс 60 - Эрнандес 20, Кесси 73 (пен.)

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Руи, Лоботка (Демме 66), Зелински, Руис (Элмас 66), Кальехон (Политано 84), Мертенс (Милик 74), Инсинье (Лосано 74)

"Милан": Д. Доннарумма, Конти, Кьер, Романьоли, Эрнандес, Кесси, Беннасер, Пакета (Салемакерс 46), Чалханоглу (Бонавентура 61), Ребич (Крунич 88), Ибрагимович (Леау 61)

Предупреждения: Ди Лоренцо 9, Руи 30 - Эрнандес 76, Конти 78, Салемакерс 85

Удаление: Салемакерс 87 (вторая жёлтая)