Форвард Аталанты травмировал голову. Причина – падение возле бассейна

Нападающий "Аталанты" Луис Муриэль получил травму головы после того, как поскользнулся у края собственного бассейна. По информации Football Italia, инцидент произошел, когда 29-летний колумбиец проводил время вместе с партнерами по команде.

Муриэль был доставлен в больницу, но обследование не выявило серьезной травмы головы, Луису просто наложили швы.

Нападающий, скорее всего, пропустит сегодняшний домашний матч с "Брешией" в 33-м туре Серии А, но сможет вернуться к поединку 34-го тура с "Вероной" (18 июля). В текущем сезоне Муриэль забил 18 голов и отдал 1 результативную передачу.