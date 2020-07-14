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Форвард Аталанты травмировал голову. Причина – падение возле бассейна

Италия
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Форвард Аталанты травмировал голову. Причина – падение возле бассейна
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Нападающий "Аталанты" Луис Муриэль получил травму головы после того, как поскользнулся у края собственного бассейна. По информации Football Italia, инцидент произошел, когда 29-летний колумбиец проводил время вместе с партнерами по команде.

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Муриэль был доставлен в больницу, но обследование не выявило серьезной травмы головы, Луису просто наложили швы.

Нападающий, скорее всего, пропустит сегодняшний домашний матч с "Брешией" в 33-м туре Серии А, но сможет вернуться к поединку 34-го тура с "Вероной" (18 июля). В текущем сезоне Муриэль забил 18 голов и отдал 1 результативную передачу.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Луис Муриэль
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Источник:
Football Italia

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