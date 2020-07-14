Полиция начала расследование из-за случая с 10-летним сыном Криштиану Роналду

Сестра игрока "Ювентуса" Криштиану Роналду Элма выложила в Instagram видео, на котором Криштиану-младший ездит за рулем гидроцикла на юге острова Мадейра.

Видео также распространили сам Криштиану Роналду и его мать Долорес. Потом выяснилось, что для управления гидроциклом необходимо специальное удостоверение и получить его могут только взрослые, а Криштиану-младшему всего 10 лет.

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Все трое Роналду удалили видео с мальчиком за рулем гидроцикла, однако полиция, как сообщает The Sun, начала расследование по факту нарушения.

Опекунам Криштиану-младшего грозит штраф от 335 до 3364 долларов или даже 13456 долларов, если речь идет о группе людей. Сейчас полиция устанавливает, кому принадлежит гидроцикл.