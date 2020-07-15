Италия
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Круглая дата: Ибрагимович проводит сотую игру за Милан
И для него это не предел
Итальянский "Милан" проводит игру Серии А против "Пармы". Особенным этот матч станет для Златана Ибрагимовича.
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38-летний швед проводит за "россонери" сотую игру. За это он отметился 66 раз и отдал 27 голевых передач. Помимо этого, успел получить три красные карточки.
1⃣0️⃣0️⃣ has reached @Ibra_official— AC Milan (@acmilan) July 15, 2020
Non è Zlatan che fa ????, è ???? che fa Zlatan #MilanParma #SempreMilan pic.twitter.com/sQDuWLJM98
Контракт Ибрагимовича с "Миланом" истекает в конце этого сезона.
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