Круглая дата: Ибрагимович проводит сотую игру за Милан

Итальянский "Милан" проводит игру Серии А против "Пармы". Особенным этот матч станет для Златана Ибрагимовича.

38-летний швед проводит за "россонери" сотую игру. За это он отметился 66 раз и отдал 27 голевых передач. Помимо этого, успел получить три красные карточки.

Контракт Ибрагимовича с "Миланом" истекает в конце этого сезона.