Серия А. Шесть очков достаются Торино

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Дженоа" 3:0

Голы: Бремер 32, Лукич 76, Белотти 90

"Торино": Сиригу, Льянко (Иццо 61), Нкулу, Бремер, Де Сильвестри, Мейте, Ринкон, Ансальди (Айна 67), Верди (Лукич 67), Дзадза, Белотти (Синго 90+3)

"Дженоа": Перин, К. Сапата, Гольданига, Мазьелло, Бираски (Гильоне 75), Бехрами, Шоне (Лерагер 75), Фальке (Дестро 67), Баррека (Кришито 59), Пинамонти, Санабрия (Пандев 59)

Предупреждения: Льянко 53, Дзадза 86 - Мазьелло 24, Гольданига 26

"Торино" и "Дженоа" начали матч на 16-17 местах, что превращало его в битву за выживание. К такому состоянию туринцы пришли из-за всего семи набранных очков в 13-ти последних турах - темпа последнего места. Генуэзцы как раз поднялись с этого последнего благодаря приличному темпу в тех же турах - 16-ти очкам. Хотя в последних матчах обе могли найти утешение. Первые - победой над "Брешией" и весьма достойной игрой против "Лацио" и "Интера". Вторые раздавили СПАЛ, чуть не вырвали ничью у "Наполи". Впрочем, у этого матча за шесть очков был лишь один победитель.

В первой четверти "Торино" владел мячом больше, "Дженоа" атаковала явно лучше (7 ударов). Правда, качество было низким. Запомнился лишь удар Пинамонти после прострела Фальке. Сиригу отлично отбил. А вот вторую четверть "Торо" провел мощно. Один из двух опасных ударов Бремера головой с угловых принес гол. Перин выиграл дуэль с Белотти под острым углом. В начале второго тайма уже Сиригу совершил два сейва в одном эпизоде. Но далее хозяева спокойно держали баланс между обороной и владением мячом. А классные удары Лукича и Белотти с 20-ти метров в контратаках закрепили победу.

18-ая команда лиги "Лечче" отстаёт от "Торино" уже на восемь очков. Но от "Дженоа" - лишь на одно. Последней никак не удаётся убежать от зоны вылета.