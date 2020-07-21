Капитан возвращается в Рим: Валенсия не стала выкупать Флоренци

Аренда Алессандро Флоренци в "Валенсии" завершена. Об этом заявил сам игрок при помощи своих социальных сетей.

Он поблагодарил испанский клуб за подаренный шанс. За полгода он сыграл 13 матчей в составе "летучих мышей", но результативными действиями не отметился.

Алессандро вновь вернется в "Рому". Ранее была информация, что Паулу Фонсека не рассчитывает на своего капитана и не будет против его продажи.

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В свою очередь, римляне могут лишиться еще одного полузащитника, которым интересуется "ПСЖ".